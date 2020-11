Regione indebitata fino al collo con le aziende fornitrici. Fanelli: "Chiederemo sanzioni per i responsabili"

In relazione alla mancata applicazione della norma Sblocca Italia per il risanamento del debito, la capogruppo PD a Palazzo D’Aimmo chiede a Regione e Asrem di cambiare passo

CAMPOBASSO. Regione Molise e Asrem continuano ad accumulare ritardi nel pagamento delle aziende fornitrici, che a causa dei crediti vantanti e non riscossi rischiano il fallimento o addirittura hanno già fallito. Al danno si aggiunge la beffa derivante dal fatto che a Palazzo Vitale e via Ugo Petrella non si approfitterebbe della opportunità offerta alle amministrazioni locali dalle norme in vigore di pagare i propri debiti accumulati negli anni. A sostenerlo è la capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale, Micaela Fanelli.

“Lo Sblocca Italia – spiega Fanelli - prevedeva la possibilità per le Regioni e le aziende sanitarie di pagare i propri debiti commerciali. Passaggio importante per dare respiro alle imprese e ai loro lavoratori, ma anche per rispettare gli adempimenti previsti rispetto alle disposizioni in materia sanitaria. Purtroppo Regione e Asrem hanno raggiunto nessuno dei due obiettivi.

Il Dl 34 del 2020 metteva a disposizione di tutte le amministrazioni nazionali (Comuni, Province e Regioni) e delle aziende sanitarie 12 miliardi. A livello nazionale ne sono stati chiesti pochi; zero da parte della Regione e dall’Asrem. Eppure – continua la consigliera regionale PD - i fornitori della Regione e soprattutto dell'Asrem sono imprese che si trovano in una situazione critica. Potevano entrambe le amministrazioni attivare anticipazioni di liquidità da Cassa Depositi e Prestiti, con un calendario molto ‘rilassato’ che permetteva di restituire i prestiti in 30 anni a un tasso decisamente ‘leggero’.

La situazione dei pagamenti del Molise d'altronde è fra le più drammatiche. I ritardi accumulati fanno stare la nostra regione in cima alla classifica di quelle più lente. E allora perché non cogliere questa opportunità?" si chiede Fanelli - per altro reiterata con una seconda nuova finestra, parimenti non usata in Molise.

Oltre a Toma avrebbero dovuto pensarci i vertici amministrativi della regione, dell'Asrem e la struttura commissariale che avrebbero dovuto implementare anche l’utilizzo della Piattaforma di Certificazione dei Crediti Commerciali. Senza dimenticare come proprio i tempi di pagamento, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019, articolo 1 comma 865, vanno ad incidere sugli obiettivi raggiunti dai direttori generali. Lo stesso 30% della loro indennità di risultato dipende, infatti, proprio dal rispetto dei tempi di pagamento. E anche questo sarà oggetto di attenzione massima da parte nostra. Controlleremo e chiederemo che venga applicata la disposizione.

Se ci sono inadempienze e i tempi non sono rispettati – conclude Micaela Fanelli - chiediamo l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste, affinché non siano le sole imprese ...a pagare”.

