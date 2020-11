Coronavirus, in Molise ancora una vittima e 93 nuovi casi

Non ce l’ha fatta una 80enne di Agnone ricoverata in Malattie Infettive. Processati 961 tamponi. In ospedale altri 8 pazienti. Ci sono anche 50 guariti



CAMPOBASSO/ISERNIA. Coronavirus in Molise: un morto e 93 nuovi casi su 961 tamponi processati nelle ultime ore dall’Asrem. Non ce l’ha fatta una 80enne di Agnone, ricoverata da qualche tempo in Malattie Infettive. E' la 94esima vittima dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

In ospedale sono stati ricoverati altri 8 pazienti.

Per quel che concerne i nuovi casi, i centri più colpiti sono Campobasso e Termoli, entrambi con 17 positivi. Segue Isernia, dove sono stati accertati altri 11 contagi.

Gli altri casi si sono registrati a Agnone (2), Baranello (1), Bojano (2), Calvi Risorta (1), Campochiaro (1), Campodipietra (2), Campomarino (1), Capracotta (2), Carovilli (2), Castelpetroso (1), Cercemaggiore (2), Cerro al Volturno (4), Civitacampomarano (1), Gambatesa (1), Guglionesi (2), Larino (1), Mafalda (1), Montaquila (1), Montenero Di Bisaccia (2), Poggio Sannita (3), Portocannone (2), Riccia (1), Ripalimosani (1), Roma (1), San Martino in Pensilis (2), San Polo Matese (1), Sant’Agapito (2), Ururi (1), Venafro (2) e Vinchiaturo (1).

Cinquanta le persone che hanno vinto la battaglia contro il Covid: Campobasso (14), Campomarino (1), Castel San Vincenzo (1), Cantalupo Nel Sannio (3), Capracotta (1), Carovilli (1), Casacalenda (1), Cercemaggiore (1), Cercepiccola (1), Colletorto (1), Duronia (1), Gildone (1), Guglionesi (2), Isernia (2), Larino (1) Macchiagodena (1), Morrone del Sannio (1), Portocannone (1), Riccia (1), Roccasicura (2), Rotello (1), San Giuliano del Sannio (1), San Polo Matese (1), Sesto Campano (3), Termoli (4), Venafro (1) e Vinchiaturo (1).

Salgono così a 2462 gli attualmente positivi, 1426 in provincia di Campobasso e 979 in provincia di Isernia. Gli 16 sono residenti fuori regione. Sono invece 62 le persone attualmente ricoverate al Cardarelli, 51 in Malattie Infettive e 11 in Terapia Intensiva.

