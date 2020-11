Isernia, l’emergenza coronavirus fa calare il prezzo degli affitti

La provincia, con un -4,17 per cento, risulta essere una delle zone d’Italia che nel mese di novembre ha subito una contrazione maggiore



ISERNIA. L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus sta incidendo anche sulla domanda e, di conseguenza, sui prezzi delle case in affitto.

E da uno studio realizzato da ‘Caseinaffitto360.com’ emerge che, nel mese di novembre, la provincia di Isernia risulta essere una delle zone d’Italia in cui si è registrato un calo dei prezzi pari al 4,17 per cento.

“Il Covid-19 – si legge nel report - ha spinto molte persone a sentire il bisogno di tornare nelle proprie case d’origine, insieme al resto della famiglia. Soprattutto dopo le riaperture di maggio 2020, in tanti hanno preferito rimanere o ritornare nelle loro regioni originarie, timorosi che un nuovo lockdown li avrebbe tenuti nuovamente distanti per mesi dal resto dei familiari.

Si parla in questo caso di lavoratori pendolari, ma anche di tanti studenti universitari che avevano preso una casa in affitto in un’altra città o altra regione e che hanno disdetto il contratto o hanno deciso di non rinnovarlo. Tutti questi cambiamenti hanno determinato un calo profondo dei prezzi degli affitti, che è presente anche nel mese attuale, quello di novembre 2020. Si stima infatti che in media la percentuale dei costi relativi a tale ambito sia scesa del per cento circa. In particolare, sembrerebbe anche che siano i trilocali ad aver visto un calo maggiore, con punte che arriverebbero a toccare anche l’8 per cento in meno rispetto alle richieste medie, sempre nel mese corrente, o persino del 10 per cento”.

Per quanto riguarda invece le regioni che hanno visto una discesa dei canoni di affitto, tra queste vi sono la Sardegna, con un bel -17,76 per cento, poi il Veneto, con -2,68 per cento, la Sicilia, con -2,66 per cento, l’Umbria con -2,58 per cento, il Molise con -2,43 per cento, la Basilicata, con -2,39 per cento, l’Emilia Romagna con 1,36 per cento , le Marche con -1,30 per cento, il Piemonte, con -1,17, la Calabria, con 1,12 per cento, Lombardia, con -1,02 per cento e la Valle d’Aosta con -0,26 per cento.

