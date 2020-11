Quel dato che fa paura: in 30 giorni in Molise più morti per Covid rispetto alla media nazionale

Dal 21 Ottobre scorso al 21 Novembre il tasso di letalità in Italia è pari al 1,33%, in Molise è addirittura del 2,4%. La capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Micaela Fanelli, presenta una interrogazione urgente al governatore: "Necessario fare chiarezza"

CAMPOBASSO. “Cosa sta succedendo in Molise? Perché tante morti? Quali sono i dati, reali, dell’emergenza?” E’ quanto si chiede la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Micaela Fanelli, che in una nota ha annunciato la presentazione di una interrogazione urgente al governatore Donato Toma. Obiettivo fare chiarezza sui numeri di una emergenza che non può essere più sottovalutata.

“Registriamo da più parti elementi contrastanti su questa seconda ondata della pandemia in Molise, di cui – annuncia Micaela Fanelli - chiederemo conto anche nel tavolo Covid in Consiglio regionale, previsto per venerdì prossimo, ma quello che più allarma è l'aumento esponenziale dei morti, salito in maniera vertiginosa negli ultimi due mesi.

Dal 21 Ottobre scorso al 21 Novembre il tasso di letalità in Italia, vale a dire il rapporto percentuale tra decessi e casi covid osservati è pari al 1,33%, in Molise è del 2,4%. L'incremento dei casi positivi nello stesso periodo in Italia è del 207%, in Molise del 265%, mentre l'incremento dei decessi da coronavirus, sempre nel periodo 21/10-21/11, in Italia è del 33,7% e in Molise del 261,5%.

Questo il dato drammatico ed eclatante da mettere sotto osservazione immediata! E che temiamo possa registrare ulteriori aumenti, stante gli andamenti delle curve e il picco ancora atteso per i prossimi giorni.

Numeri – osserva la consigliera regionale dem - che restituiscono un quadro più che allarmante che ci hanno spinto a chiedere conto immediatamente al presidente della Regione (e attraverso lui, ai soggetti preposti, Asrem in primis).

Nella nostra interrogazione – spiega Fanelli - abbiamo chiesto, con la dovuta urgenza, di fornire una serie di dati indispensabili per fotografare la situazione COVID-19 molisana, nel periodo intercorrente dal 1 ottobre 2020 alla data in cui sarà fornita la risposta (con specifico riferimento minimo ai dati 1 ottobre - 1 dicembre 2020).

Il numero di contagiati, quello dei decessi per Covid-19, anche relativo ai pazienti ricoverati nei vari ospedali, lo stato dei diversi reparti che si occupano di gestire l'infezione, la situazione nelle Rsa, il dato sui presi in carico dal 118.

Seconda questione – continua Fanelli – è il piano regionale per i vaccini covid. Proprio oggi la stampa nazionale parla di un ritardo delle Regioni nel grado di approntamento, con una su due ancora inadempiente alle richieste del Governo. In Molise, qual è lo stato dell’arte? È stato predisposto il relativo piano? È stato inviato a Roma? Quante dosi arriveranno? Dove saranno stoccati? Come saranno distribuiti sul territorio?” si chiede la consigliera regionale.

“Richieste – incalza Fanelli - che porremo all'attenzione del prossimo tavolo Covid in Consiglio regionale, stante l'assenza di informazioni ufficiali in merito.

Dunque, non ci interessano i rimpalli di responsabilità, ci interessano invece – conclude - più trasparenza, più comunicazione, più capacità di ascolto e soprattutto di risposta”.