In Molise la legge sul 'Soccorso in libertà' per le vittime di violenza: la proposta di Forza Italia e 'Azzurro Donna'

La proposta è stata elaborata sulla base della norma già adottata dalla Regione Sardegna

CAMPOBASSO. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Coordinamento regionale di Forza Italia ha organizzato un evento in videoconferenza, nel corso del quale sarà presentata la proposta di adozione, da parte della Regione Molise, della legge del “Soccorso in Libertà” per le vittime di violenza, sull’esempio della Regione Sardegna e della proposta di legge nazionale a prima firma Polidori.

All’evento interverranno la coordinatrice regionale di Forza Italia e parlamentare Annaelsa Tartaglione; il sottosegretario alla presidenza della Regione, Roberto Di Baggio; la presidente della Commissione consiliare alle Pari opportunità, Filomena Calenda; la responsabile “Azzurro Donna” Molise Linda Dall’Olio, le responsabili provinciali Claudia Carmen Lalli e Marika Palumbo e la presidente di Liberaluna Onlus Maria Grazia La Selva.

