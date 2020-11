Coronavirus, 4 morti e 106 contagi. Le vittime del Covid arrivate a 100

Due i decessi a Isernia. Il dato del bollettino di oggi, con 847 tamponi processati. E ci sono anche 8 ricoveri in più al ‘Cardarelli’, di cui uno in malattie infettive

CAMPOBASSO. Quattro morti e 106 contagi, dagli 847 tamponi processati nella giornata di oggi. Al decesso di una 91enne di Forli del Sannio, morta nella casa di riposo di Sessano del Molise, si sono aggiunti oggi due pazienti di Isernia, un uomo di 76 anni e una donna di 74 anni e un 76enne di Termoli.

Sono così arrivati a 100 le vittime del Covid in Molise, per quanto il bollettino ufficiale Asrem sia ancora fermo a 99, non avendo conteggiato nel computo il caso avvenuto all’interno della struttura per anziani.

Il maggior numero di casi a Campobasso (16) e Termoli (15), con 5 casi a Bojano, 6 a Cercemaggiore, 7 a Isernia e Frosolone, 4 a Miranda e contagi in tanti comuni del Molise.

Altri 8 i malati Covid che nella giornata di oggi sono stati ricoverati al ‘Cardarelli’, 7 in Malattie infettive, di Campobasso, Campomarino, Civitanova del Sannio, Termoli, Scapoli, Vinchiaturo e Isernia, 1 di Portocannone in Terapia intensiva.

Sotto pressione l’ospedale di Campobasso, dove attualmente i ricoverati sono 76, di cui 66 in Malattie infettive e 10 in Terapia intensiva.

Con i casi di oggi sono arrivati a 4.177 i pazienti Covid, su 80.516 tamponi processati e con 2.599 attualmente positivi. Il totale dei guariti è di 1.479, mentre le persone in isolamento sono 2.875.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!