Aida Romagnuolo a Fratelli d’Italia, Scarabeo si dice soddisfatto e attacca Pallante

Nuovi equilibri di forze ora in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. “L’ingresso della consigliera regionale Aida Romagnuolo nel partito di Giorgia Meloni non può che essere accolto con grande positività da parte mia e da parte di chi ha a cuore la crescita del partito contestando, spesso, le scelte dell’attuale governo regionale che non sempre vanno nella direzione condivisa da Fratelli d’Italia”.

E’ quello che ha dichiarato l’ex consigliere regionale ed esponente di Fratelli d’Italia Massimiliano Scarabeo, intervenuto in merito al passaggio della Romagnuolo in Fdl.

“Noto con piacere che anche l’assessore Quintino Pallante, primo e indefesso sostenitore del governo Toma – ha precisato Scarabeo - esprime soddisfazione a titolo di eletto in questo partito e mettendo in evidenza la sua coerenza politica che da sempre lo vedrebbe militare nella destra. Una coerenza che in pochi ricordano, soprattutto chi, come me, conosce bene le scappatoie utilizzate dal coerente assessore con il precedente centrosinistra”.

“In pochi – ancora Scarabeo - ricordano la fatica di Quintino Pallante per fare in modo che, nel 2011, l’allora ‘Futuro e Libertà’ di Gianfranco Fini evitasse di presentare la lista a sostegno di Michele Iorio presidente, cercando di favorire un accordo sottaciuto con Paolo Frattura. E in pochi ricordano che proprio il coerente Quintino Pallante fu l’unico reduce del centrodestra di Michele Iorio a non subire lo spoil system e a restare in carico per la durata di tutto il mandato elettorale come presidente dell’Arpa Molise”.

“Ci sono tanti altri aspetti della vita politica dell’assessore regionale – ha affermato ancora - che non andrebbero più sottaciuti e che riguardano non solo il passato ma anche il presente. Come ad esempio che è l’unico soggetto che si definisce di Fratelli d’Italia ad accettare le politiche scellerate di Donato Toma. Se poi fossero vere le voci per cui gran parte di quelle scelte sono frutto dei suoi stessi consigli, allora è chiaro che a tempo debito dovranno essere presi i giusti provvedimenti. Ma questa è un’altra storia”.

“Ad oggi il dato è controvertibile – ha concluso Scarabeo - con il sostegno del coordinatore regionale Filoteo Di Sandro, con il mio ingresso prima, quello di Michele Iorio poi e di Aida Romagnuolo oggi, Fratelli d’Italia ha tutte le carte in regola per candidarsi ad essere il primo partito del centrodestra”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!