Covid, docente positivo: il sindaco chiude la scuola fino all’8 dicembre

L’ordinanza del primo cittadino di San Pietro Avellana Lombardi per contrastare la diffusione del virus



SAN PIETRO AVELLANA. Stop alle lezioni in presenza nella scuola primaria di San Pietro Avellana. Lo ha stabilito, con propria ordinanza a scopo precauzionale, il sindaco Francesco Lombardi.

“A causa di un contagio tra il personale docente che presta servizio in diverse scuole primarie dell’Alto Molise – si legge sulla pagina facebook del Comune -, tra cui San Pietro Avellana, a scopo precauzionale, è stata disposta la sospensione della didattica in presenza per i ragazzi della scuola primaria, fino al giorno 8 dicembre 2020”.

