Covid e crisi economica, dalla Regione fondi per pagare l’affitto e le bollette

La Giunta ha stanziato 1milione e 800mila euro, di cui oltre un milione destinato a sostenere le famiglie in stato di disagio. Previsti anche contributi per gli studenti universitari fuori sede

CAMPOBASSO. Emergenza Covid, la Regione ha assegnato ai Comuni del Molise 1 milione e 800mila euro, con la quota più significativa, poco meno di 1 milione e 100mila euro, destinata ai cittadini che vivono in condizioni di disagio economico e che hanno bisogno di un sostegno per il pagamento dell’affitto e delle utenze.

E’ quello che prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale. Saranno i Comuni a distribuire le somme, tenendo conto delle situazioni di difficoltà certificate, sulla base del reddito Isee e della riduzione di entrate dovuta alla pandemia in corso.

Nel riparto dei fondi quasi 283mila euro sono destinati a saldo del fabbisogno 2020 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, stimato pari a quello accertato per il 2019, in favore dei Comuni che hanno già concorso alla ripartizione delle somme anticipate per il 2020, con riserva di conguaglio (incremento/decremento) a seguito dell'accertamento del fabbisogno reale.

Altri 217 mila euro sono attribuiti quale fabbisogno 2020 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione in favore dei Comuni che non hanno concorso alla ripartizione delle somme anticipate per il 2020.

Poi c’è una quota di 213mila euro che riguarda gli universitari fuori sede, per il rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati per gli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove si trova l'immobile preso in affitto.

C.S.

