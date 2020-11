Coronavirus, 5 morti e 108 contagi in Molise: l’epidemia non allenta la presa

Dai 910 tamponi processati nella giornata di oggi. Termoli, Campobasso e Cercemaggiore i comuni con più casi nuovi, ma ci sono anche altri 7 ricoveri in ospedale

CAMPOBASSO. Cinque morti e 108 contagi dai 910 tamponi processati nelle ultime 24 ore in Molise. I decessi di oggi un 64enne di Civitanova del Sannio, residente ad Isernia e da diversi giorni nel reparto di Malattie infettive del ‘Cardarelli’, come un 66enne di Pozzilli, una donna di 58 anni Bojano, ricoverata in Terapia intensiva, una 87enne di Cerro al Volturno, ospite della casa di riposo di Fornelli e una donna di 84 anni di Baranello, che si trovava nella struttura per anziani di Busso.

Il bollettino Asrem riporta un totale di 103 morti, che in realtà sono 105, visto che alcuni dei decessi nelle case di riposo non sono stati ancora certificati.

Il più alto numero di casi oggi a Termoli (14), Cercemaggiore (10) e Campobasso (9), ma contagi sono stati riscontrati in tanti comuni del Molise: 1 a Busso, 1 a Campomarino, 2 a Carovilli, 1 a Carpinone, 2 a Castelpetroso, 4 a Civitanova del Sannio, 1 a Colletorto, 1 a Colli a Volturno, 1 a Ferrazzano, 1 a Fornelli, 2 a Frosolone, 1 a Gambatesa, 7 a Guglionesi, 1 a Isernia, 8 a Larino, 1 a Longano, 1 a Montagano, 2 a Montaquila, 1 a Montemitro, 5 a Montenero di Bisaccia, 1 a Oratino, 3 a Pesche, 1 a Pescolanciano, 2 a Pozzilli, 8 a San Martino in Pensilis, 2 a Santa Croce di Magliano, 1 a Sant’Agapito, 1 a Sepino, 6 a Trivento, 1 a Vastogirardi, 3 a Venafro e 2 a Vinchiaturo.

Ma ci sono anche 7 nuovi ricoveri in ospedale, 2 di Campobasso, 1 di Lucito, 1 di Pozzilli, 2 di Termoli e 1 di Larino, mentre due pazienti, di Isernia e Campomarino sono stati dimessi.

Ad oggi all’ospedale Cardarelli sono occupati 78 posti letti per malati di Coronavirus: 69 in Malattie infettive e 9 in Terapia intensiva. Con i casi accertati nelle ultime 24 ore sono arrivati a 4.285 i pazienti Covid in Molise, su 81.426 tamponi processati dall’inizio dell’epidemia, mentre gli attualmente positivi sono 2.073. I guariti sono 1.479. Le persone in isolamento sono invece 3.033.

