Vietri ospedale Covid e Gino Strada per gestire i malati: parte la petizione

La raccolta di firme online è stata promossa dal Forum per la difesa della sanità pubblica e sarà posta all’attenzione del ministro Speranza



CAMPOBASSO/ISERNIA. Una raccolta di firme online per chiedere al ministro della Sanità Roberto Speranza di fare del Vietri di Larino ospedale Covid, ma anche per chiedere ‘l’aiuto’ di Gino Strada per la gestione dei pazienti molisani affetti da coronavirus.

L’iniziativa è stata promossa dal Forum per la difesa della sanità pubblica. “Nel Molise come altrove si muore sia per coronavirus che per le altre patologie urgenti e non urgenti – si legge nel testo che accompagna la petizione su Change.org -. La grave situazione è documentata dalla richiesta del sindaco di Campobasso Roberto Gravina al ministro della Sanità perché invii Ispettori per verificare la funzionalità della organizzazione sanitaria adottata per combattere la pandemia.

La proposta di riaprire e destinare alla patologia Covid tutta l’ospedale Vietri di Larino, condivisa dal Consiglio Regionale e dai cittadini, attraverso i loro sindaci, è stata consegnata al Ministero dal commissario ad Acta. Il Ministero della Salute, di fatto avverso a quella proposta, ha scelto di rendere gli Ospedali regionali misti Covid e non Covid. Tale scelta si è rivelata deleteria per tutti i pazienti molisani e per gli operatori sanitari.

I cittadini molisani firmatari di questa petizione chiedono al Ministro della Salute di tornare sulle proprie decisioni e consentire la riapertura dell’ospedale Vietri di Larino da dedicare a tutta la patologia pandemica, e di favorire in ogni modo la possibilità di assumere personale sufficiente, medico, paramedico e ausiliario, per sanarne la grave carenza dovuta a dodici anni di blocco del turnover per il debito sanitario, ricorrendo, se necessario anche ad organizzazioni umanitarie, come Emergency o a Medici senza Frontiere”.

