Coronavirus e commercio, mercato di corso Bucci aperto la domenica e l’8 dicembre

L’iniziativa del Comune di Campobasso per sostenere la categoria, fiaccata dalla crisi economica. Disposta anche la proroga dell’esonero del Cosap fino alla fine dell’anno

CAMPOBASSO. Mercato ambulante di corso Bucci aperto tutte le domeniche del mese di dicembre e nella giornata festiva dell’Immacolata, dalle 8 alle 14.

Lo prevede un provvedimento del Comune di Campobasso, approvato sulla scorta della delibera approvata dal Consiglio comunale dell’11 novembre, che prevede l’apertura straordinaria festiva ma facoltativa del mercato giornaliero e la proroga dell’esonero del Cosap, il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in favore degli operatori dei mercati ambulanti, dal 1 novembre al 31 dicembre. Iniziativa adottata per rilanciare il settore, anche questo fiaccato dall’emergenza Covid.

Con un’ordinanza firmata dal dirigente della Polizia locale di Palazzo San Giorgio per i giorni festivi del mercato è previsto il divieto di fermata nella zona di corso Bucci. Eventuali veicoli in sosta saranno rimossi con il carro attrezzi.

