Il ‘mistero’ dei Piani Covid bocciati, la Manzo: indispensabile fare chiarezza

L’esponente del Movimento 5 Stelle in Regione: “A chi giova e quanto interessa ai molisani una vicenda i cui contorni farebbero invidia alle migliori soap opera?”

CAMPOBASSO. “Sono e resto fermamente convinta che la politica debba mettere in atto qualsiasi azione utile a garantire ai cittadini un’assistenza sanitaria dignitosa e rispondente ai loro reali bisogni. Credo che la stessa politica, se fosse stata matura - come si richiede ad una classe dirigente che regge in mano le sorti di un’intera comunità - in piena pandemia e nonostante le evidenti opinioni contrastanti, sarebbe dovuta giungere alla decisione più efficace, appropriata, sicura e di qualità per garantire in maniera uniforme, sull’intero territorio regionale, l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza”. Così la portavoce del Movimento 5 Stelle in Regione Patrizia Manzo affronta il tema della bocciatura del piano Covid.



“Purtroppo siamo in Molise e, si sa, in tema sanitario è facile - e a volte ‘politicamente utile’ - creare contrapposizioni, ricavarsi quel posticino più appetibile mediaticamente, purché porti consenso”, continua la Manzo. “Mentre i cittadini e gli imprenditori affrontano questa quotidianità complicata, si rimboccano le maniche per affrontare una grave emergenza sanitaria ed economica, mentre i sindaci cercano di fare quanto nelle loro possibilità per essere al fianco delle loro comunità, il presidente Toma ha sbandierato in televisione gli atti che, secondo lui, avrebbero portato a una ‘bocciatura’ del primo Piano Covid, inviato a Roma dal Commissario ad acta della Sanità (Angelo Giustini, NdR)”.



Infine, la stoccata: “Con un passaggio trionfalistico, per dirla tutta, il governatore usa un verbo specifico: parla di ‘bocciatura’. È proprio questo termine – e soprattutto il suo significato pratico – a insinuare il dubbio. Perché, a seguito di un accesso agli atti che ho inviato al Ministero della Salute, ho ricevuto ben altra risposta. Proprio su questo aspetto ritengo indispensabile che gli attori facciano chiarezza e diano risposte esaurienti”, chiude la Manzo.

