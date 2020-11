Coronavirus, 6 morti e 80 contagi. Aumentano i ricoveri ma i guariti sono 100

Dagli 862 tamponi processati nella giornata di oggi

CAMPOBASSO. Sei morti e 80 contagi dagli 862 tamponi processati nella giornata di oggi. I decessi di oggi una donna di 94 anni di Campobasso, un uomo di 80 anni di Isernia, uno di 97 di Vinchiaturo e un uomo di 85 anni di Campobasso, tutti ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. A questi si aggiungono una donna di 89 anni di Campobasso, ospite della casa di riposo di Bojano e una donna di 90 anni di Cercepiccola, ospite della struttura per anziani di Vinchiaturo.

Il numero di morti per Covid in Molise risulta attualmente di 108, ma mancano a quanto pare alcuni decessi avvenuti nelle case di riposo.

Il dato inserito nel bollettino appena diffuso dall’Asrem, in cui si riferisce di altri 5 ricoveri in ospedale (di Bojano, Busso, Agnone, Termoli e Larino) e di due pazienti di Termoli e Isola Capo Rizzuto peggiorati e trasferiti da Malattie infettive a Terapia intensiva. Nel bollettino anche 10 dimissioni dal ‘Cardarelli’, mentre è di particolare rilievo la notizia di 100 guarigioni certificate nelle ultime 24 ore.

Il più alto numero di casi oggi a Campobasso (18) e Isernia (12), ma contagi sono stati riscontrati in tanti comuni del Molise: 3 a Acquaviva d’Isernia, 2 a Baranello, 1 a Castel del Giudice, 1 a Castropignano, 6 a Cercemaggiore, 7 a Civitanova del Sannio, 1 a Colli a Volturno, 3 a Ferrazzano, 1 a Gildone, 1 a Matrice, 1 a Monacilioni, 1 a Montagano, 1 a Montorio nei Frentani, 1 a Pettoranello, 1 a Poggio Sannita, 1 a Riccia, 1 a Roccasicura, 1 San Felice del Molise, 2 a San Giacomo degli Schiavoni, 2 a Sepino, 1 a Termoli, 8 a Trivento, 2 a Venafro e 1 a Vinchiaturo.

I guariti 2 a Agnone, 1 a Baranello, 8 a Bojano, 2 a Bonefro, 13 a Campobasso, 2 a Campomarino, 1 a Carovilli, 1 a Casalciprano, 1 a Castelpetroso, 1 a Cercemaggiore, 1 a Colle d’Anchise, 9 a Colletorto, 1 a Ferrazzano, 1 a Guglionesi, 9 a Isernia, 1 a Jelsi, 3 a Larino, 1 a Montaquila, 1 a Montenero Valcocchiara, 1 a Monteroduni, 2 a Morrone del Sannio, 1 a Palata, 1 a Pesche, 1 a Petacciata, 1 a Pietracatella, 4 a Riccia, 1 a Roccamandolfi, 1 a Roccasicura, 3 a Rotello, 1 a San Giacomo degli Schiavoni, 1 a San Giuliano del Sannio, 2 a San Marco La Catola, 1 Snan Pietro Avellano, 1 Sant’Agapito, 1 Santa Maria del Molise, 1 Sepino, 1 a Spinete, 12 a Termoli, 1 Venafro e 3 Vinchiaturo.

Ad oggi all’ospedale Cardarelli sono occupati 73 posti letti per malati Covid: 62 in Malattie infettive e 11 in Terapia intensiva. Con i casi accertati nelle ultime 24 ore sono arrivati a 4.364 i pazienti Covid in Molise, su 82.288 tamponi processati dall’inizio dell’epidemia, mentre gli attualmente positivi sono 2.677. I guariti sono 1579. Le persone in isolamento sono invece 3.065.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!