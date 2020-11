Nuovo Dpcm, Toma in riunione con Boccia e Speranza. Il Molise prepara il piano dei vaccini Covid

Il premier Conte il 3 dicembre firmerà il nuovo Decreto, con le indicazioni per le feste e le riaperture. Possibile spostamento dell’ora del coprifuoco e nuove riaperture. Il Governo pronto a stanziare un fondo per Regioni che adottano misure restrittive in autonomia

CAMPOBASSO. Nuovo Dpcm, primo confronto tra Governo e Regioni sui contenuti del Decreto che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe firmare giovedì 3 dicembre e che entrerà in vigore dal giorno successivo.

Una misura che indicherà i comportamenti da adottare a Natale, dai ricongiungimenti con i parenti di primo grado e coi congiunti alle regole per il cenone, che dovrebbero limitare a sei o a otto la presenza alla tavola delle feste. C’è poi il discorso ‘coprifuoco’, con l’ora in cui non si potrà circolare, che potrebbe essere spostata per le feste alle 23 o alle 24 e qualche possibile allentamento agli orari di chiusura di bar e ristoranti.

Temi affrontati nella riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, con Regioni, Anci e Upi. In collegamento il ministro della Salute Roberto Speranza, il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il presidente dell'Anci Antonio De Caro e il presidente dell'Upi Michele de Pascale. Tra i governatori presenti i presidenti del Veneto Luca Zaia, della Liguria Giovanni Toti, della Basilicata Vito Bardi, del Molise Donato Toma, della Calabria Nino Spirlì e della Toscana, Eugenio Giani.

Tra le questioni da affrontare il nodo della riapertura in presenza delle scuole superiori, con la possibile data del 9 dicembre per il ritorno della didattica in presenza, sulla quale ci sarebbero tuttavia non poche resistenze, soprattutto per la necessità di risolvere il nodo trasporti.

Non meno rilevante l’organizzazione del piano vaccinale anti Covid, che si sta mettendo a punto in vista del possibile arrivo delle prime dosi di vaccino nel mese di gennaio. Il Molise, così come le altre regioni, dovrà fornire al ministero delle Salute le indicazioni operative, a partire di luoghi di stoccaggio dei farmaci immunizzanti, con la garanzia della catena del freddo e di svolgimento della campagna vaccinale.

Intanto, a quanto è emerso, sarà individuato un fondo da ripartire già dalla prossima settimana, per le varie Regioni che adotteranno misure restrittive in autonomia. Il ministro Boccia ha parlato di tempi rapidi e certi per lo stanziamento e relativa distribuzione del fondo, a cui starebbe lavorando il Mef.

Carmen Sepede

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!