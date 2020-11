Scostamento di bilancio: soddisfazione bipartisan di Federico e Tartaglione

La deputata di Forza Italia esalta il ruolo di Berlusconi. L'esponente dei 5 Stelle auspica finanziamento ristori a fondo perduto.

Sul cosiddetto scostamento di bilancio da 8 miliardi di euro votato oggi alla Camera, sono intervenuti nel pomeriggio i due deputati molisani Antonio Federico e Annaelsa Targaglione. L’esponente dei 5 Stelle ritiene ora importante e “doveroso finanziare ristori a fondo perduto per le partite iva e continuare a sostenere lavoratori professionisti e autonomi, nell'ambito di un nuovo Decreto”.

Poi Federico cita due aspetti a suo giudizio da sottolineare. “Innanzitutto - dice - il Decreto Ristori Quater comprenderà anche tutte quelle attività produttive che sono rimaste formalmente aperte, ma i cui bilanci sono stati danneggiati dalla chiusura delle attività di cui sono fornitrici. Questo nuovo pacchetto d’interventi, in più, deve necessariamente estendersi al lato fiscale prevedendo, per tutti i settori che hanno subìto perdite, il congelamento delle tasse riferite al 2020, in particolare lo stop agli acconti Irpef, Ires e Irap, oltre che lo stop alla scadenza del 10 dicembre della rottamazione ter”.

Federico aggiunge: “Quello di oggi alla Camera è un segnale importante in termini di unità e lealtà istituzionale, nel solco di quanto richiesto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un aspetto importante, perché in questo momento unità vuol dire garantire ai cittadini risposte migliori e più veloci”.

Da parte sua Annaelsa Tartaglione di Forza Italia esalta il ruolo del leader del suo partito Silvio Berlusconi: “Il voto sullo scostamento di bilancio fa emergere due elementi. Il primo è l’impegno decisivo di Berlusconi, da sempre interprete efficace di una politica in cui per il bene del Paese occorre focalizzarsi sugli interventi da mettere in campo, al di sopra delle differenze tra maggioranza e opposizione che in ogni caso rimangono e sono insuperabili".

"Dall’altra parte - prosegue - è evidente la coesione del centrodestra che si conferma in grado di rivendicare, e far recepire, i propri temi qualificanti: l’aiuto alle imprese, ai professionisti, alle partite Iva” ha concluso.

