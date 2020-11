Coronavirus, 5 morti e 149 positivi. Solo a Campobasso i nuovi casi sono 37

Dai 1280 tamponi processati nella giornata di oggi. Altri 7 ricoveri in ospedale, ma ci sono pure 169 guariti

CAMPOBASSO. Coronavirus, 5 morti e 149 nuovi contagi, dai 1.280 tamponi processati nella giornata di oggi. I decessi di oggi un uomo di 82 anni di Campobasso, una donna di 90 anni di Bojano, una donna di 80 anni di Vastogirardi, un 87enne di Civitanova del Sannio, tutti ricoverati nel reparto di Malattie infettive e una donna di soli 60 anni di Isola Capo Rizzuto, che si trovava in Terapia intensiva. Sale così a 116 il numero totale di morti per Covid in Molise.

Tra i nuovi casi da segnalare i 37 contagi accertati a Campobasso, 13 casi a Termoli e 10 a Isernia. Ma sono stati rilevati casi di Covid in tanti comuni del Molise: 4 a Agnone, 3 a Bojano, 1 a Campodipietra, 1 a Campomarino, 3 a Capracotta, 8 a Castel del Giudice, 3 Cercemaggiore, 1 Colle d’Anchise, 1 Forli del Sannio, 3 Fornelli, 2 Guglionesi, 2 Larino, 1 Macchia d’Isernia, 2 Macchiagodena, 1 Matrice, 6 Mirabello Sannitico, 2 Montagano, 9 Montaquila,1 Montefalcone nel Sannio, 5 Montenero di Bisaccia, 1 Montenero Val Cocchiara, 1 Monteroduni, 1 Palata, 1 Pescolanciano 1 Pietracatella, 2 Pozzilli, 2 Riccia, 2 San Giacomo degli Schiavoni, 3 San Martino in Pensilis, 2 Santa Croce di Magliano, 3 Sant’Agapito, 1 Sant’Angelo del Pesco, 1 Sant’Angelo Lodigiano, 2 Sessano del Molise, 1 Sesto Campano, 1 Vastogirardi e 5 a Venafro.

Dalle notizie del bollettino e 6 nuovi ricoveri in Malattie infettive (relativi a pazienti di Bojano, Montorio nei Frentani, Cercemaggiore, Termoli, Campobasso, Sant’Angelo Lodigiano) e 2 in Terapia intensiva (di Termoli e Santa Croce di Magliano), mentre è senz’altro positiva la notizia che ci sono altri 169 pazienti guariti, di cui 36 a Campobasso, 25 a Termoli, 11 a Isernia, 15 a Riccia, 7 a Bojano e 8 a Larino.

Con le 4 dimissioni effettuate oggi sono 71 i posti letto per malati Covid occupati all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, di cui 59 in Malattie infettive e 12 in Terapia intensiva.

Con i casi accertati nelle ultime 24 ore sono arrivati a 4.512 i pazienti Covid in Molise, su 83.568 tamponi processati dall’inizio dell’epidemia, mentre gli attualmente positivi sono 2.651. I guariti sono 1.748. Le persone in isolamento sono invece 3.146.

