Anziani soli a causa del Covid, Romagnuolo propone le ‘stanze degli abbracci’

Da realizzare nelle Rsa del Molise, per consentire visite in totale sicurezza

CAMPOBASSO. Realizzare delle ‘stanze degli abbracci’ nelle Rsa del Molise, per combattere la solitudine degli anziani e delle persone più fragili, che a causa dell’emergenza Coronavirus non possono ricevere le visite dei familiari. Questa la proposta fatta dalla consigliera regionale di ‘Prima il Molise’ Aida Romagnuolo, da poco approdata a Fratelli d’Italia.

“Questo momento storico – le sue parole - risulta particolarmente difficile in quanto, oltre a doversi adeguare a tutti i cambiamenti attuati nelle strutture, accessi limitati alle persone esterne, meno possibilità di aggregazione tra di loro, operatori che indossano gli ausili di protezione che riducono ancor di più il contatto e le relazioni, gli anziani si ritrovano a non poter più avere la presenza dei loro familiari e quindi di quel contatto fisico che li aiuta a godere di un maggior benessere mentale ed emotivo. Nonostante la tecnologia sia venuta in aiuto, per alleviare la preclusione delle visite, in molti però non riescono a trarne beneficio, a causa di patologie o difficoltà audio-visive che sono molto diffuse in età avanzata”.

“L'evolversi della pandemia - ha proseguito Romagnuolo - non prospetta un miglioramento della situazione in tempi brevi e quindi è opportuno adoperarsi in ogni modo per garantire ai nostri anziani una qualità di vita che sia la migliore possibile. Per questo motivo è doveroso prendere in considerazione una lodevole iniziativa messa in atto in diverse strutture italiane di Rsa, che hanno previsto al loro interno stanze attrezzate con barriere protettive che consentono ai parenti di avvicinarsi ai loro familiari in tutta sicurezza”.

Nella ‘stanza degli abbracci’ ospiti e congiunti possono parlarsi e toccarsi grazie a dei guanti e addirittura abbracciarsi attraverso l'utilizzo di una speciale tenda anticontagio, realizzata in materiale plastico trasparente morbido, restando separati e rispettando tutti i protocolli sanitari in vigore.

“Per queste motivazioni – ha rimarcato ancora Romagnuolo - ho presentato una mozione in Consiglio Regionale, con la quale ho chiesto al governatore un immediato interessamento al fine di stanziare dei contributi per la realizzazione delle stanze degli abbracci in tutte le Rsa del Molise. Gli stessi contributi - ha concluso Romagnuolo - potranno essere reperiti negli stanziamenti previsti per le manifestazione ed eventi di rilevante interesse che, a causa dell'emergenza Covid, non si sono potute realizzare nel Molise”.

