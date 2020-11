Coronavirus, 4 morti e 114 contagi. Campobasso comune più colpito con 29 nuovi casi

Dagli 868 tamponi processati nella giornata di oggi. Altri 7 ricoveri in ospedale, ma ci sono ulteriori 62 guariti

CAMPOBASSO. Coronavirus, 4 morti e 114 contagi dal bollettino Asrem di oggi, calcolato su 868 tamponi processati nella giornata di oggi. I decessi un 74enne di Isernia e un 81enne di Termoli, ricoverati a Malattie infettive, un 74enne di Bojano, ospite della locale casa di riposo e una donna di 88 anni di Campobasso, che si trovava nell’area grigia del pronto soccorso del Cardarelli. Per l’Asrem i morti sono 117, anche se qualche caso avvenuto all’interno delle case di riposo non sarebbe stato ancora certificato.

Il maggior numero di contagi a Campobasso, dove i nuovi positivi sono 29, ma sono stati rilevati infetti anche a Isernia (7), Termoli (7), Bojano (4), Busso (1), Campodipietra (1), Campomarino (4), Castellino del Biferno (2), Castelpetroso (1), Cercemaggiore (2), Cercepiccola (1), Chiauci (1), Civitanova del Sannio (1), Colle d’Anchise (2), Ferrazzano (4), Fossalto (1), Gambatesa (3), Macchia d’Isernia (1), Mirabello Sannitico (2), Montagano (2), Montaquila (2), Montecilfone (1), Montenero di Bisaccia (1), Morrone del Sannio (1), Oratino (3), Pescolanciano (2), Petacciato (4), Portocannone (3), Riccia (1), Ripalimosani (1), Roccasicura (1), Salcito (1), San Martino in Pensilis (3), San Polo Matese (3), Sant’Agapito (1), Sessano del Molise (1), Torella del Sannio (1), Toro (1), Trivento (4), Ururi (1), Vastogirardi (1), Venafro (1).

Sono poi da registrarsi altri 7 ricoveri in ospedale, di cui uno a Terapia intensiva. Con le due dimissioni effettuate oggi sono 74 i posti letto per malati Covid occupati all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, di cui 61 in Malattie infettive e 13 in Terapia intensiva. Positiva invece la notizia di 62 guariti in più, di cui 7 a Campobasso e Isernia, 6 a Petacciato, 17 a Termoli.

Con i casi accertati nelle ultime 24 ore sono arrivati a 4.626 i pazienti Covid in Molise, su 84.436 tamponi processati dall’inizio dell’epidemia, mentre gli attualmente positivi sono 2.700. I guariti sono 1.809. Le persone in isolamento sono invece 3.146.

