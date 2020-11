Sono senza stipendio da tre mesi: il 2 dicembre arriveranno i primi pagamenti per organici Covid nelle scuole

Ne beneficeranno oltre 65 mila lavoratori, di cui 310 in Molise, le cui scuole hanno autorizzato il pagamento entro le ore 18 del 23 novembre. Per gli esclusi è prevista una nuova emissione speciale a metà dicembre

CAMPOBASSO. Sul sito di NOI PA è stato pubblicato l’avviso che informa i lavoratori che mercoledì 2 dicembre è la data di esigibilità per l’accreditamento degli stipendi autorizzati con l’emissione speciale del 25 novembre scorso. Ad annunciarlo è la Flc Cgil. “Si tratta – spiegano dal sindacato - dell’emissione speciale relativa ai contratti dell’organico aggiuntivo Covid”. In Molise si tratta di oltre 300 unità di personale docente a Ata, che dopo tre mesi di lavoro ancora non hanno visto un centesimo.

L’emissione del 25 novembre ha interessato a livello nazionale oltre 66.500 ratei di contratto pervenuti al sistema NoiPA, per i quali si è provveduto con esito positivo alla verifica dell’assegnazione delle risorse sul sistema della Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto riguarda le autorizzazioni che saranno inserite da parte delle scuole a partire dalla giornata di venerdì 27 novembre, è prevista una nuova emissione speciale il 14 dicembre, che dovrebbe garantire il pagamento degli stipendi entro la fine del mese di dicembre.

“Finalmente - commentano dalla Federazione lavoratori della Conoscenza - i lavoratori potranno ricevere lo stipendio, che in molti casi aspettano da settembre. Siamo soddisfatti che le richieste che abbiamo fatto al Ministero dell’Istruzione abbiamo prodotto dei risultati concreti per i lavoratori”.

