Covid: tamponi e trasporti rafforzati, le richieste della Cgil per una scuola sicura

CAMPOBASSO/ISERNIA. Quarantene e sospensioni delle lezioni ripetute, difficoltà nel tracciamento e nell’esecuzione dei tamponi, protocolli di sicurezza ormai superati e dispositivi di protezione talvolta inadeguati. Le decine di assemblee che la Flc Cgil sta tenendo in tutte le scuole del Molise e l’ascolto quotidiano degli addetti dei diversi settori impegnati più di altri nell’affrontare l’emergenza pandemica, rilevano unanimi richieste da parte dei lavoratori.

“Ogni tipo di lavoro – evidenzia il segretario generale Pino La Fratta - , soprattutto quello nella scuola, per potersi svolgere in presenza e in sicurezza ha bisogno di misure chiare e tempestive: velocità nell'effettuazione dei tamponi molecolari o test rapidi con una corsia preferenziale per il personale e gli studenti; screening periodici tra il personale e gli studenti e condivisione dei dati sui contagi nelle scuole tali da giustificare le scelte differenziate di chiusura da parte degli enti locali, ma anche implementazione dei servizi di medicina sul territorio e migliore collegamento con l’Asrem; disponibilità di tutti i dispositivi di sicurezza necessari: aggiornamento immediato e continuo dell’ormai superato protocollo nazionale, sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dai sindacati il 6 agosto scorso”.

Il sindacato evidenzia poi che “prima di pensare a qualsiasi ipotesi di riapertura in presenza per le scuole superiori, è necessario adoperarsi concretamente per risolvere il problema dei trasporti, che in questa fase rappresenta uno snodo fondamentale. In tal senso, sono gravi le omissioni della Regione Molise riguardo al mancato rafforzamento del sistema. Ad oggi, a differenza delle altre Regioni, nessun autobus aggiuntivo è stato previsto per rafforzare i servizi del Trasporto Pubblico Locale, e continua a mancare qualsiasi fattiva interlocuzione con le Istituzioni scolastiche e con il tavolo regionale costituito presso l’Usr per concordare eventuali scaglionamenti degli ingressi e orari differenziati, onde consentire una riapertura in sicurezza. In queste condizioni, sarebbe assurdo pensare di riaprire le scuole secondarie in presenza a dicembre, ma se non ci si muove da subito, rischiamo di essere in ritardo anche per un’auspicabile riapertura per gennaio, dopo le festività natalizie. Occorrono interventi urgenti, un impegno immediato e l’impiego delle risorse che sono state stanziate a livello nazionale (e che in Molise non ci risultano utilizzate) per favorire la costituzione di un trasporto scolastico dedicato, che possa rendere sicuro il tragitto di migliaia di studenti, evitando che diventi invece una delle principali cause di trasmissione del contagio.

Necessario poi un forte coordinamento tra i soggetti istituzionali che sul territorio hanno un ruolo nella programmazione e nello svolgimento dell'offerta formativa in sicurezza (Regioni, Province, Comuni, Asrem) e la condivisione dei piani d’intervento con le parti sociali. Si rinnova invece, quotidianamente, il teatrino dell’auto celebrazione e dello scarico delle responsabilità da parte dei diversi soggetti preposti, in un contesto che rischia di diventare drammatico e nel quale il dialogo reale e costruttivo con il sindacato e con le parti sociali è stato praticamente annullato. Tutti sono consapevoli del grande lavoro portato avanti in questi mesi da Dirigenti scolastici, docenti e personale Ata, che si sono impegnati in tutti i modi e continueranno a farlo per garantire agli studenti un avvio regolare delle attività didattiche in presenza. Tale sforzo continua ad essere vanificato dall’inerzia di quanti, in primis la Regione, nonostante le tante sollecitazioni sul tema mantengono un assurdo ed inspiegabile immobilismo”.

Infine Cgil e la Flc Cgil Molise annunciano che “se non ci saranno risposte, ci mobiliteremo in tutte le sedi, per chiedere che ciascuno faccia la sua parte e si assuma le responsabilità che gli competono, onde garantire il diritto all’istruzione e alla salute, che rappresentano per noi un binomio inscindibile”.

