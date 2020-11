Coronavirus, ancora una vittima e 88 nuovi contagi in Molise

Guariscono in 8, ma si registrano 9 ricoveri, di cui uno in Terapia intensiva. I dati del bollettino aggiornato Asrem

CAMPOBASSO. Ancora una giornata segnata da un decesso riconducibile al Covid in Molise.

A perdere la vita un uomo di 85 anni di Campobasso, ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli.

A fronte di 762 tamponi processati, il bollettino Asrem riferisce di 88 nuovi contagi in regione e di 9 nuovi ricoveri, di cui uno in Terapia intensiva.

Più precisamente i ricoverati provengono da Termoli (2), Pescolanciano, Campodipietra, Palata, Campobasso, Sessano del Molise, Montenero di Bisaccia e Isernia (la persona finita in Rianimazione).

Per quanto riguarda i contagi, invece, sono stati registrati a: Agnone (1), Bojano (6), Calvi Risorta (1), Campobasso (7), Campodipietra (1), Campomarino (2), Carovilli (2), Carpinone (1), Castel del Giudice (1), Cerro al Volturno (4), Civitanova del Sannio (2), Colle d’Anchise (3), Ferrazzano (3), Fornelli (2), Isernia (13), Limosano (1), Macchiagodena (1), Montaquila (1), Palata (1), Pescolanciano (4), Pietracatella (1), Pozzilli (1), Riccia (2), Roccavivara (1), Salcito (1), San Severo (1), Sant’Agapito (2), Scapoli (1), Sessano del Molise (4), Termoli (14), Vastogirardi (2), Venafro (1).

Sono invece 5 i dimessi e raggiunge quota 8 il numero dei guariti.

I casi attuali di positività al Covid in Molise sono 2.780. Nel reparto di Malattie infettive si trovano 62 pazienti, in Terapia intensiva 14. I soggetti in isolamento sono 3.146.

