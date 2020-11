Nuovi buoni pasto in arrivo, Praitano: "Somme accreditate su tessera sanitaria"

Previsto finanziamento per circa 200mia euro sui 400 milioni complessivi. Nella prima ondata beneficiarie dei sussidi 1100 famiglie del capoluogo

di Maurizio Cavaliere

CAMPOBASSO. Arriva anche per le famiglie molisane in difficoltà a causa della pandemia la seconda tranche per finanziare i buoni pasto. Il Consiglio dei Ministri ha predisposto un fondo da destinare alle famiglie più in difficoltà, attraverso l’erogazione di buoni spesa e generi di prima necessità. Stesso importo stanziato nella prima ondata dell’emergenza: 400 milioni euro che saranno distribuiti ai Comuni. I cittadini campobassani hanno potuto usufruire di circa 230mila euro nella prima fase: “E’ verosimile - ci ha spiegato l’assessore comunale alle Politiche sociali, Luca Praitano, che avremo a disposizione più o meno la stessa cifra.

“I criteri per l’assegnazione saranno quelli adottati in precedenza - continua Praitano - Non faremo riferimento all’Isee ma a parametri sociali indicativi e chiari”.

Tra i destinatari del primo finanziamento ci sono state le famiglie di diversi esercenti del capoluogo regionale. Per alcuni il momento è ancora più delicato rispetto a quello vissuto a marzo, in quanto allora, con il lockdown, i negozi erano chiusi e c’era una netta tendenza al ristoro complessivo del danno dovuto ai mancati incassi, ora invece, con i negozi aperti e una la clientela restia a comprare, è certamente più complicato ottenere i sussidi.

Sono state ben 1100 le famiglie campobassane beneficiarie dei buoni per generi alimentari la scorsa primavera. Il sistema di distribuzione delle risorse è stato puntuale. Il Comune proverà a rendere il meccanismo ancora più snello: “Provvederemo con il sistema elettronico, accreditando la somma sulla tessera sanitaria, tramite codice fiscale” ha concluso Praitano.

A breve, dopo che saranno ripartiti i fondi, Comune per Comune, il Ministero dell’Interno provvederà all’emissione dei mandati di pagamento. Per l’assegnazione dei buoni è dunque questione di alcuni giorni.

