Sostegno alle attività artigianali e commerciali, le indicazioni di Anci Molise

Il Presidente Pompilio Sciulli scrive una nota a tutti i sindaci della regione: chiarimenti per le azioni di intervento.

Prime indicazioni operative per accedere al sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, voluto dal Governo con Decreto, ancora da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, per un importo complessivo di 210 milioni di euro.

Su sollecitazione di diversi Comuni, il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani del Molise, Pompilio Sciulli, ha chiesto al Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, e ai Dipartimenti competenti per materia, di promuovere al più presto occasioni di confronto con gli Enti beneficiari dei contributi, dei quali al momento non risulta ancora essere stata trasmessa ai Comuni una comunicazione dei trasferimenti in arrivo.

Nella nota informativa, che mira a fare luce sui meccanismi di accesso al finanziamento, e che Sciulli ha inviato a tutti i sindaci molisani si leggono tra le altre indicazioni le azioni che i Comuni potranno adottare con il contributo.

Si tratta di azioni di sostegno economico che possono ricomprendere: erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti Triennalità del fondo.

Il fondo è triennale e i Comuni riceveranno la prima annualità con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm. Per le annualità successive alla prima, l'erogazione è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità. “ANCI - conclude la nota di Sciulli - chiederà per il 2020 una elasticità nell'utilizzo del fondo, visti i ritardi nell'erogazione e la complessità della fase che stiamo vivendo a causa della pandemia.

