Vaccini per l’influenza finiti, l’esasperazione dei medici. Toma: consegnate 9mila dosi

Dopo la contestazione del sindacato di categoria la risposta del governatore, che ha anche annunciato l’arrivo di altre 15mila forniture in prestito dalla Campania. Nel frattempo e farmacie non hanno scorte da vendere ai pazienti sotto i 65 anni che vogliono immunizzarsi

CAMPOBASSO. Vaccini antinfluenzali non disponibili per tutti gli over 65 e per i cittadini che, a causa di particolari patologie, ne hanno diritto. Sono 9mila quelli appena consegnati.

Ad annunciarlo è il governatore del Molise Donato Toma, in risposta alla contestazione fatta da Antonio Tartaglione, segretario regionale della Fimmg, la Federazione italiana medici di famiglia, che parla di decine di telefonate al giorno fatte dai pazienti che non hanno ancora potuto fare la vaccinazione, praticamente a fine novembre.

“Sono 63mila i vaccini contro l'influenza distribuiti in Molise – ha affermato Toma - altri 9mila sono appena arrivati e sono in distribuzione". A questi, ha aggiunto ancora il presidente della Regione, devono aggiungersi “15mila vaccini prestati dalla Campania, per i quali siamo in attesa di consegna e 10mila richiesti richiesti dalla Protezione civile".

Una denuncia forte quella di Tartaglione, che punta il dito “contro chi è andato più volte in televisione a spiegare l'importanza di vaccinarsi in questa stagione invernale maledetta, e chi ha continuato a ripetere che entro novembre sarebbero arrivate le dosi mancanti”.

Per chi non rientra nelle fasce garantite, né per età né per patologia, la situazione è ancora più complessa. Ancor più difficile acquistare i vaccini in farmacia, dove le dosi in consegna sono pochissime e vanno subito esaurite. E dire che la stagione era iniziata con l’invito a immunizzarsi contro l’influenza, per evitare di confondere normali sintomi respiratori con quelli del Covid.

C.S.

