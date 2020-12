Il Natale che non ti aspetti: Campobasso punta sul Diavolo e la Donzella

Le installazioni in piazza Municipio. Un omaggio della città e dell’Amministrazione comunale a Paolo Saverio di Zinno e alla sfilata dei Misteri. C’è anche la poltrona per i selfie

CAMPOBASSO. Il Diavolo e la Donzella, come i due più famosi personaggi della sfilata dei Misteri, diventano un originale allestimento di Natale.

Un omaggio di Campobasso a Paolo Saverio di Zinno e ai suoi Ingegni, quello che l’Amministrazione comunale di Campobasso, con l’assessorato alla Cultura, ha voluto fare per il Natale della pandemia.

Se l’organizzazione degli eventi è stata per il momento messa in stand-by, sulla scorta di quanto previsto dal Dpcm e per scongiurare la diffusione del contagio, il Comune quest’anno ha deciso di puntare solo sulle luminarie.

Con la sorpresa, che era stata annunciata nei giorni scorsi, che è arrivata questa mattina in piazza Municipio: l’allestimento con il Diavolo e la Donzella, con tanto di sedia in stile per i selfie e la scritta Campobasso che si illumina nelle ore notturne. A realizzare luci e decori la ditta Cipriani di Caserta, specializzata in luminarie artistiche e la ditta Mastrangelo di Santa Croce di Magliano, che da anni si occupa di installare le strutture.

Costo complessivo 62mila euro, compreso di Iva, con le luminarie che quest’anno sono state posizionate anche in via Mazzini, per cercare di rivitalizzare il commercio nel difficile momento che sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria. Da questa sera, intanto, via alle foto natalizie. Quest’anno con i personaggi che tanto rappresentano l’anima della città.

C.S.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!