Coronavirus, muore in Malattie Infettive l’ex sindaco di Guardialfiera

La comunità in lutto per il decesso di Antonio Antenucci. Era stato ricoverato ieri al Cardarelli, per l’aggravarsi delle sue condizioni



GUARDIALFIERA. Ancora una vittima del Covid-19 in Molise. Non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il virus l’ex sindaco di Guardialfiera Antonio Antenucci. Aveva 85 anni. Ieri era stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

La notizia del decesso è stata comunicata sulla pagina Facebook del Comune. “Questo è un messaggio che speravamo di non dover mai scrivere ma purtroppo si è registrata la prima vittima Covid anche nella nostra comunità – si legge nel messaggio dell’amministrazione -. Abbiamo appreso con immensa tristezza la notizia della scomparsa dell’ex sindaco e segretario comunale Antonio Antenucci.

Un uomo di cultura e di grandi valori: impegno, lealtà e onestà lo hanno sempre contraddistinto sia nella sua azione politica che personale, e chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ne ha potuto apprezzare le doti.

A nome del sindaco, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità le più sentite condoglianze a tutta la famiglia”.

Salgono così a 124 le vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 120 quelle riportate dall'ultimo bollettino Asrem.

