Coronavirus, 7 morti e 96 contagi. Ma è record di guariti: oggi 212

Dai 797 tamponi processati nella giornata di oggi. Registrati altri 6 ricoveri in ospedale

CAMPOBASSO. Ci sono 7 morti e 96 contagi nel bollettino Asrem di oggi, calcolato su 797 tamponi processati.

Al decesso dell’ex sindaco di Guardialfiera, Antonio Antenucci, 85 anni, da qualche giorno ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, come una 98enne di Campobasso, si sono aggiunti un uomo di 70 anni di Ferrazzano, un uomo di 74 anni di Isernia e una donna di 80 anni di Santa Croce di Magliano, tutti e tre ricoverati a Terapia intensiva. Ci sono poi due decessi nelle case di riposo, a Sessano, dove è morta una 86enne del paese e a Bojano, dov’è deceduta una 91enne di Campobasso. Il totale delle vittime risulta al momento pari a 127.

Tamponi positivi sono stati rilevati a Campobasso (8), Isernia (7), Baranello (2), Bojano (1), Campomarino (6), Carpinone (3), Castel San Vincenzo (1), Cercemaggiore (3), Civitanova del Sannio (1), Colli al Volturno (1), Ferrazzano (5), Filignano (1), Fornelli (1), Guglionesi (1), Larino (1), Macchia d’Isernia (2), Montaquila (1), Montefalcone nel Sannio (1), Montenero di Bisaccia (1), Pescolanciano (1), Pettoranello del Molise (1), Pozzili (1), Provvidenti (1), Roccamandolfi (1), Rocchetta a Volturno (8),San Pietro Avellana (1), Santa Croce di Magliano (1), Scapoli (8), Sessano del Molise (1), Termoli (5), Ururi (1), Vastogirardi (1), Venafro (8), Vinchiaturo (2).

Nel bollettino di oggi altri 6 ricoveri ricoveri in ospedale, tutti nel reparto Infettivi. Con le dimissioni di 4 malati Covid oggi sono 74 i posti letto per malati Covid occupati all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, di cui 65 in Malattie infettive e 9 in Terapia intensiva.

Positiva invece la notizia del record di guariti, ben 212 certificati oggi, di cui 35 di Campobasso, 29 di Isernia, 20 di Termoli e 13 di Montaquila. Numeri che portano a 2.102 il totale dei guariti. Con i casi accertati nelle ultime 24 ore sono arrivati a 4.868 i pazienti Covid in Molise, su 86.650 tamponi processati dall’inizio dell’epidemia, mentre gli attualmente positivi sono 2.638. Le persone in isolamento sono invece 3.474.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!