Vaccini antinfluenzali, Primiani attacca Toma: “Mancano 60mila dosi”

Il vice presidente del Consiglio regionale evidenzia i ritardi nella somministrazione

Non si placa la polemica regionale sulla campagna dei vaccini antinfluenzali. Il neo vice presidente del Consiglio regionale Angelo Primiani entra in tackle sul Presidente della Regione, Toma, dopo che nelle settimane scorse erano stati verificati pesanti ritardi nella suddetta campagna e nella somministrazione.

”La Regione ha provveduto ad acquistare un primo, risicato lotto di vaccini, circa 64mila - dice Primiani - in collaborazione con la Regione Abruzzo. Tuttavia non è riuscita a reperire sul mercato la parte restante, almeno altre 60mila dosi, e quindi si è affidata a un fantomatico accordo con altri enti regionali raggiunto in Conferenza Stato-Regioni”.

Primiani evidenzia il ritardo accumulato: “Siamo a dicembre, nel bel mezzo della campagna vaccinale, e in Molise non vi è traccia dei vaccini che dovevano arrivare dalle altre regioni più grandi, Lombardia, Piemonte, Campania, come da accordo annunciato da Toma”.

Il Presidente della Regione ha ora annunciato l’arrivo di 9mila dosi “ma già qualche settimana fa - riattacca Primiani - ringraziava i colleghi presidenti per il sostegno in Conferenza Stato-Regioni, un sostegno che, però, di fatto ancora non arriva e che, a questo punto, chissà se mai arriverà.

“Quanto sta accadendo dimostra come la Conferenza Stato-Regioni sia spesso utilizzata dai presidenti di centrodestra solo come pretesto per strumentalizzare la politica nazionale e non come luogo per risolvere i problemi dei cittadini. E’ ormai noto - rincara la dose - che la ‘Conferenza’ a maggioranza centrodestra sia spesso contraria alle decisioni assunte dal Governo nazionale soprattutto sulle misure sanitarie ed economiche anti Covid. Intanto - conclude - una regione con il tasso di anzianità del Molise resta senza parte dei vaccini a dicembre, nel corso di una pandemia”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!