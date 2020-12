Vaccini Covid in Molise, l’Unimol si prepara: lo stoccaggio nei laboratori di Agraria

Nelle celle frigorifero ad azoto liquido già tarate a -80 gradi, la temperatura necessaria per conservare i prodotti di AstraZeneca e Moderna. Coinvolto anche il Neuromed

CAMPOBASSO. Tre frigoriferi ad azoto liquido, di cui due di grandi dimensioni, più una quarta cella di emergenza.

Con questa dotazione, disponibile nei laboratori della facoltà di Agraria di Campobasso, l’Università del Molise si prepara ad effettuare lo stoccaggio dei vaccini Covid. Quelli di AstraZeneca e di Moderna, i primi che dovrebbero arrivare in Italia e che, com’è noto, richiedono per la conservazione di una temperatura di meno 80 gradi.

Il rettore dell’Unimol Luca Brunese ha risposto alla richiesta ufficiale, avanzata dal governatore Donato Toma, dando massima disponibilità a collaborare alla campagna vaccinale che si sta organizzando a livello nazionale, coordinata dal commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri. Non è ancora chiaro quante dosi potranno essere stoccate all’interno delle celle frigorifero – come chiariscono dall’Unimol è necessario conoscere le dimensioni precise dei contenitori, per poter organizzare gli spazi – ma certo è che in viale Manzoni si sta lavorando a pieno regime per essere pronti ben prima dell’arrivo dei vaccini, previsto per gennaio.

E se a Campobasso il sito individuato è quello dell’Unimol, in provincia di Isernia la struttura prescelta è il Neuromed di Pozzilli. Anche qui nei frigoriferi in grado di garantire la catena del freddo richiesta, che probabilmente non sarà indispensabile quando sul mercato arriveranno i vaccini di altre case farmaceutiche, che non richiedono per la conservazione la temperatura di meno 80 gradi.

Nella prima fase, è così per il Molise come per il resto d’Italia, le dosi disponibili saranno limitate. Quindi i vaccini saranno disponibili inizialmente per le categorie a rischio, a partire dagli operatori sanitari.

E poi gli anziani, anche quelli ospiti delle case di riposo, i più fragili, quelli meno in grado di resistere a un virus killer, che ha fatto impennare la mortalità in Italia, al Nord fino al 75%, al Centro Sud del 45% circa, come risulta dal monitoraggio ‘Andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane in relazione all'epidemia di Covid-19, dal 1 settembre al 17 novembre 2020’, realizzato dal Ministero della Salute e dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio.

Carmen Sepede

