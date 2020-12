Emergenza Covid, il commissario Giustini chiede l'intervento dei Nas. Toma: sono già venuti, faccia quello che serve davvero al Molise

Lotta senza esclusione di colpi sulla sanità. Il generale scrive anche a Speranza e Sileri e invoca l'intervento dei carabinieri negli ospedali pubblici. Ma il governatore: i controlli ci sono già stati senza che li chiedesse lui

CAMPOBASSO. Chiede l'intervento dei carabinieri. Il generale Angelo Giustini, commissario ad acta della sanità in Molise, scrive al Comando del Nucleo anti sofisticazione di Campobasso e, per conoscenza, al ministro della Salute Speranza e al viceministro Sileri, oltre che al governatore Toma, ai vertici Asrem e al Comando generale del Nas di Roma.

Lo fa con una nota trasmessa oggi, in cui fa riferimento in particolare alla richiesta del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, che aveva già scritto il 13 novembre a Speranza, invocando l'invio degli ispettori ministeriali per accertare tutti gli aspetti legati alla gestione Covid in Molise, in particolare presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso.

La richiesta di Giustini pare un'autentica bomba: procedere, nell’ambito delle proprie competenze, a "un accurato ed approfondito controllo nelle strutture sanitarie pubbliche, come rappresentato nell’allegata nota del sindaco di Campobasso. In particolare, viste le problematiche evidenziate dagli organi di stampa regionali, nonché di vari sindaci che lamentano gravi criticità nella gestione dell’emergenza sanitaria, si chiede di intraprendere una possibile collaborazione istituzionale, al fine di verificare se presso i vari Presidi ospedalieri e/o strutture sanitarie territoriali, vengano garantiti i servizi sanitari essenziali, sia a tutela di pazienti affetti da COVID che pazienti non COVID, individuando se possibile, i percorsi dedicati e i protocolli adottati ed applicati nella gestione sanitaria pubblica".

Sul punto isNews ha chiesto informazioni al governatore Toma, che non si è scomposto più di tanto. "Il Nas? In Molise i controlli sono già stati fatti: da Isernia a Termoli, fino a Venafro. Il Nas fa il suo lavoro, anche senza Giustini. Pensi piuttosto - taglia corto facendo riferimento alla sua ordinanza di oggi, la n. 50 - ad attivare il contratto con le strutture sanitarie private per i posti letto d'emergenza. Faccia quel che serve al Molise".

