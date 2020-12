Traffico in via Toscana, partono i lavori per la nuova rotatoria

Ordinanza della Polizia stradale, da domani alle 7 i primi interventi.

CAMPOBASSO. Una nuova rotatoria sarà realizzata nei prossimi giorni in via Toscana. Permetterà una migliore circolazione in un tratto stradale molto frequentato che immette nell’area in cui sono ubitati diversi uffici e servizi pubblici importanti.

Lo comunica tramite Ordinanza il Dirigente della Polizia Stradale Luigi Greco il quale aggiunge che, per sistemare la strada si procederà innanzitutto alla realizzazione di apposite isole spartitraffico e ai lavori per la segnaletica orizzontale e verticale.

I lavori, che rivestono carattere di urgenza, partiranno domani. Dalle 7 di mattina fino a completamento degli interventi sono dunque istituiti il divieto di sosta e la chiusura temporanea al traffico del tratto di via Toscana interessato dall’esecuzione, predisponendo il senso unico alternato di marcia. Sul rispetto di tali norme e sul regolare flusso veicolare lvigilerà la Polizia stradale.

