Giustini chiede i Nas negli ospedali. Gravina: l’invito a Speranza a tutela di operatori sanitari e pazienti

La precisazione del sindaco di Campobasso, in merito alla richiesta fatta dal commissario alla sanità e alla sua lettera al ministro della Salute

CAMPOBASSO. Emergenza Coronaviurs, il commissario alla sanità Angelo Giustini chiede l’intervento dei Nas degli ospedali del Molise. Il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, che Giustini cita direttamente nella sua informativa inviata al Ministero della Salute e al comando generale dei Nas, oltre che ai vertici della Regione, chiarisce il senso della lettera inviata al ministro Roberto Speranza.

“Ho appreso che il commissario Giustini – ha dichiarato Gravina in un videomessaggio - ha deciso di chiedere l’intervento degli ispettori dei Nas per verificare che le condizioni dell’ospedale Cardarelli e degli altri ospedali regionali siano adeguate. Voglio precisare che la mia richiesta, reiterata più volte, a cui il commissario ha fatto cenno, è di inviare gli ispettori ministeriali per fare delle verifiche sull’organizzazione sanitaria”.

“E’ una questione che va al di là di questioni politiche, che non ci interessano in questo momento – ha puntualizzato Gravina facendo sempre riferimento alla sua lettera a Speranza - ma è un’azione a tutela del diritto alla salute, soprattutto in favore dei medici e degli operatori sanitari dell’ospedale ‘Cardarelli’, che devono essere messi in condizione di operare in totale sicurezza, per loro e per i pazienti”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!