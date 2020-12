Il Comune ricorda Gino De Rensis: un minuto di silenzio per il consigliere scomparso

Nella seduta di oggi dell’assise civica. Tanti gli argomenti affrontati, dalla situazione del carcere e del cimitero, al Contratto di quartiere al Piano della mobilità

CAMPOBASSO. Il Consiglio e l’Amministrazione comunale di Campobasso rendono omaggio alla figura di Gino De Rensis. Su richiesta del sindaco Roberto Gravina la seduta di oggi dell’assise civica, riunita in modalità telematica, si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo dell’ex consigliere comunale, di recente scomparso.

Tra le interrogazioni alle quali la Giunta è stata chiamata a dare risposte, quella della consigliera della Lega, Maria Domenica D’Alessandro, relativa al carcere di Campobasso.

“L’Amministrazione comunale - ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano - dall’inizio del mandato ha più volte visitato la casa circondariale di Campobasso e si confronta spesso con il direttore per condividere soluzioni che possano migliorare le condizioni di tutti, personale dipendente e detenuti. Tuttavia, come ben specificato dalla consigliera, la competenza per alcune situazioni che, per l’importanza e gravità, meritano certamente attenzione, non è propriamente del Comune, con riferimento anche al trattamento di persone con patologia psichiatrica. Pertanto - ha aggiunto Praitano - al fine di non trascurare quanto accaduto ci si farà portavoce di queste istanze e preoccupazioni presso la delegazione parlamentare molisana, affinché gli argomenti possano trovare riscontro nelle sedi preposte, presso le Commissioni parlamentari e il Ministro”.

E’ toccato invece all’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Amorosa rispondere sulla situazione del cimitero cittadino al consigliere di Fratelli d’Italia, Mario Annuario.

“Allo stato dei luoghi non risulta che la maggior parte dei camminamenti e delle stradine del cimitero cittadino versano in condizioni di assoluto degrado e di incuria, tali da mettere addirittura a repentaglio l’incolumità delle persone, anche se sono necessari dei rapidi e adeguati interventi di manutenzione. Il contratto inerente i servizi cimiteriali – ha specificato l’assessore - è stipulato con la ditta Dr Multiservice e in aggiunta all'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per interventi cimiteriali, comprende anche le operazioni di pulizia e manutenzione di tutte le aree, delle parti pavimentate, delle caditoie e cunette di scolo dell’acqua, impianti idrici, sistemazione del verde. È stato raccomandato di recente alla ditta concessionaria di porre particolare attenzione a tutta la manutenzione e riparazione delle fontane, mentre è nostro obiettivo per il prossimo anno quello di verificare le condizioni contrattuali delle 16 cappelle gentilizie semi dirute o parzialmente tali, per poterle rendere decorose.”

È stato poi il sindaco Gravina a leggere la relazione dell’architetto Lozzi relativa alla situazione attuale del Contratto di Quartiere San Giovanni, richiesta dal consigliere della Lega Tramontano.

“Gli interventi di competenza comunale - ha detto il sindaco - Casa per anziani via Marche e le villette comunali in via San Giovanni dei Gelsi, sono stati completati e collaudati. L’immobile comunale in via Marche ad oggi è gestito dalla società Optima, mentre per le villette di San Giovanni dei Gelsi sono state espletate le procedure di gara per l’assegnazione, Per gli interventi in capo allo Iacp (coibentazione edifici di via Umbria e garage-parcheggi edifici via Romagna), la quota di avanzamento lavori è pari al 75%. Con la sottoscrizione tra il Comune e lo Iacp della convenzione approvata dal Consiglio Comunale - ha aggiunto il sindaco Gravina - regolante il diritto di superficie superficiario delle aree a parcheggio in via Romagna, si potranno acquisire i parcheggi pubblici”.

L’assessore Cretella ha risposto all’interrogazione del consigliere Esposito, di Forza Italia, che aveva richiesto chiarimenti in merito al potenziale ‘data breach' nell’attività di Polizia Stradale ,svolta dalla Polizia locale di Campobasso in data 4 novembre 2020. Attività collegata alla redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile, che il Comune di Campobasso ha affidato a Sintagma.

“Nell’ambito del servizio – ha affermato Cretella - è contemplata una fase di raccolta dati relativa ai flussi in entrata ed in uscita dalla città, eseguiti con rilevazione automatica e con interviste. Le interviste, della durata di circa 5 minuti, sono eseguite in formalità anonima da personale incaricato e contrattualizzato da Sintagma, che hanno opererato nei punti di ingrtesso e di uscita della città, in corrispondenza delle zone assegnate ad alcune pattuglie".

"Gli intervistatori - ha specificato Cretella - muniti di tutti i dispositivi di protezione propria ed altrui, hanno sempre tenuto una distanza tale da non interferire con l’attività di polizia e da non invadere la sfera di riservatezza degli intervistati, ai quali si sono rivolti preliminarmente chiedendo il consenso all’intervista. Non risulta in alcun modo che le modalità di svolgimento dell’attività ed il contenuto delle interviste, in carico alla società affidataria, abbiano dato luogo alla violazione, neppure potenziale, della riservatezza dei dati degli intervistati, i quali, anzi, hanno manifestato un buon consenso all’iniziativa.”

