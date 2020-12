Termoli, verso la delocalizzazione del depuratore del porto: ecco il progetto

L’amministrazione comunale ha presentato i dettagli degli interventi in conferenza stampa

Stop alle problematiche del depuratore del porto di Termoli: in arrivo gli interventi di delocalizzazione dell’impianto.

L’annuncio è del sindaco della città adriatica Francesco Roberti e dell’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Ferrazzano, i quali hanno presentato in conferenza stampa gli interventi. Presenti all’iniziativa anche il presidente di Acea Molise, l’ingegner Mario Ruta, l’ingegner Gianfranco Bove, il presidente del consiglio comunale Annibale Ciarniello, gli assessori Rita Colaci, Michele Barile, Giuseppe Mottola e i consiglieri Vincenzo Aufiero, Enrico Miele, Nicola Balice, Pino Nuozzi e Bruno Fraraccio.

Come evidenziato dal sindaco Roberti – riferisce una nota di palazzo di città - la delocalizzazione del depuratore non solo permetterà di avere un nuovo impianto a Pantano Basso, che insieme a quello del Sinarca arriverà a servire una popolazione di 72mila persone, ma consentirà anche di poter rivalutare e riqualificare con nuovi progetti quella zona del porto che si trova vicino al trabucco. L’assessore Ferrazzano ha, prima di tutto, fornito dati e cifre di questa nuova opera che si andrà a realizzare. Il progetto di 7,5 milioni di euro sarà finanziato grazie al contributo della regione Molise di 3 milioni e 725mila euro mentre la restante parte sarà impegnata dal Comune di Termoli. Il progetto è stato realizzato dall’Acea a seguito dei numerosi incontri programmatici tenuti con l’amministrazione comunale. La giunta comunale di Termoli ha approvato il progetto di Acea, con apposita delibera, il 13 novembre scorso. L’ingegner Mario Ruta, slide alla mano, ha poi illustrato gli interventi a tutti i presenti. Il Progetto è diviso in due lotti, raccogliere le acque reflue del porto che subiscono un primo trattamento e che poi passano all’impianto di sollevamento del parco comunale (attivato da qualche mese) per poi essere trasferite al depuratore di Pantano Basso. Nella zona di Rio Vivo è poi previsto un nuovo impianto di sollevamento. Da qui le condotte, circa 370metri, trasferiranno i liquami a Pantano Basso dove è già esistente un impianto che soddisfa 22mila persone.

Il nuovo progetto, in sostanza, prevede l’ampliamento di quest’ultimo impianto che a regime, in tutto, riuscirà a servire 60mila residenti. Da quanto è stato riferito si spera di realizzare l’impianto in tempi brevi, in tutto tra l’ampliamento di Pantano Basso e il depuratore del Sinarca si arriverà a 72mila persone servite. Per quanto riguarda i tempi tecnici, entri la fine del 2021 i lavori andranno in gara d’appalto mentre per la realizzazione dell’opera occorreranno altri due anni. Come sottolineato dall’ingegner Bove, alcuni risultati sono già stati raggiunti. Grazie alle nuove pompe di sollevamento del Parco Comunale sono stati sbloccati gli allacci degli alloggi di Colle Macchiuzzo. I lavori, come sottolineato dal sindaco Roberti risolveranno uno dei problemi più sentiti in città e per il quale si erano già presi impegni ben precisi fin dall’ultima campagna elettorale. Importante sarà anche il rilancio dell’area portuale che in tutti questi anni ha ospitato il depuratore. Da Roberti e dall’assessore Ferrazano ringraziamenti rivolti anche alla Regione Molise, al presidente Donato Toma e all’assessore Vincenzo Niro per l’interessamento e per il finanziamento dell’opera, ma anche all’Acea che in un anno e mezzo ha rinnovato la convenzione con il Comune portando avanti il progetto del nuovo impianto.

