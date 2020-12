Coronavirus, in Italia indice di contagiosità sotto 1. Ma il Molise è in controtendenza: Rt a 1,38

Il dato dal monitoraggio settimanale dell’Iss e del Ministero della Salute riferito ai casi sintomatici. Secondo la rilevazione il rischio in regione da moderato potrebbe diventare alto

CAMPOBASSO. Coronavirus, cala in Italia l’indice di contagiosità dell’epidemia, ma il Molise purtroppo è in controtendenza. Se la media nazionale, calcolata sui casi sintomatici, è dello 0,91% in Molise il tasso di trasmissibilità è all’1,38%. E’ quello che emerge dal Monitoraggio dell’Iss e del Ministero della Salute.

Il Molise è infatti tra le uniche cinque regioni italiane che nel periodo 11-24 novembre presenta un Rt al di sopra dell’uno, insieme a Calabria (1,06), Lazio (1,04), Veneto (1,13) e Toscana (1,01).

Nell'ultima settimana di novembre e all'inizio di dicembre si osserva tuttavia una riduzione generale del rischio complessivo, con la maggior parte delle Regioni e province autonome a rischio moderato e per la prima volta, dopo sette settimane, due a rischio basso Basilicata e Campania.

Come riporta ‘Quotidiano sanità’ la classificazione del rischio resta ‘Alta’ solo in Calabria, Puglia e Sardegna. Quasi tutta Italia è nello scenario 1, ad eccezione di Lazio, Molise e Veneto in scenario 2, con il timore di una progressione verso il livello alto, nel caso anche nel prossimo mese si mantenga invariata l'attuale trasmissibilità.

In queste regioni Iss e Ministero della Salute suggeriscono di valutare attentamente la opportunità di adottare, anche a livello sub provinciale e regionale, provvedimenti di contenimento, in base al documento ‘Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale’.

