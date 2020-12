Trasporto pubblico nel caos, Fanelli scrive al prefetto: "Le scuole non possono più aspettare"

Troppi appelli rimasti inascoltati e il 7 gennaio è vicino. La capogruppo del PD a Palazzo D'Aimmo: "Dalla Regione nessuna apertura"

CAMPOBASSO. “Fino ad ora tanti sono stati gli appelli rimasti purtroppo inascoltati da parte del presidente della Regione e dell’assessore al ramo circa la necessità di una piano di trasporto straordinario capace di tener conto delle necessità e delle urgenze del sistema scolastico regionale”. Con queste parole Micaela Fanelli, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, si rivolge al prefetto di Campobasso Maria Guia Federico. La ripresa delle attività didattiche in presenza negli istituti di istruzione secondaria superiore, prevista dal 7 gennaio, implicherebbe la necessità di una riorganizzazione del settore per scongiurare rischi per studenti.

Per questo la consigliera regionale del PD chiede al prefetto “di convocare un incontro urgente con il coinvolgimento delle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale, delle organizzazioni sindacali, dell’assessorato regionale ai trasporti, dei presidenti della Provincia di riferimento, dei sindaci del territorio, dei dirigenti degli ambiti territoriali del Miur, per conoscere le esigenze degli istituti scolastici presenti sul territorio e, in base a ciò, avviare un coordinamento immediato per garantire l’applicazione di tutte le norme anti- contagio per i mezzi di trasporto che, da gennaio, torneranno a essere utilizzati da numerosi studenti pendolari della regione”.

