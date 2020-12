Ispezione del Nas al ‘Cardarelli’, criticità sanabili nei percorsi Covid e no Covid

I controlli, a cui non sono seguiti provvedimenti, non collegati alla richiesta fatta dal commissario alla Sanità Giustini

CAMPOBASSO. Ispezione del Nas all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. I controlli, come ha riferito l’Ansa, sono di routine e non non sono collegati alla richiesta che il commissario alla Sanità Angelo Giustini, ha fatto al Ministero della Salute, per verificare l'erogazione dei servizi sanitari essenziali negli ospedali del Molise.

Rilevate criticità nei percorsi Covid-no Covid, comunque codificate da protocolli, e altre che dovranno essere superate attraverso interventi migliorativi. Ma non sono stati emessi specifici provvedimenti da parte del Nas.

Dall'inizio dell'emergenza l'attività dei militari del Nas è concentrata sulle strutture sanitarie e le Rsa, sia su iniziativa che su delega delle Procure.

