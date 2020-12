Il girone infernale degli operatori del 118: si ammalano di Covid e restano senza tutele. In molti hanno già lasciato

Le carenze di organici rischiano di dare il colpo di grazia al sistema dell’emergenza-urgenza, già provato dal taglio di reparti e posti letto negli ospedali. Il Molise ha perso finora il 30% di medici nelle postazioni di 118 perchè riutenute troppo rischiose e poco remunerative

CAMPOBASSO-TERMOLI. La sanità molisana vive un momento di caos in particolare nel settore legato all’emergenza-urgenza. La motivazione risiede soprattutto nella carenza di personale sanitario nelle postazioni di 118. Medici, infermieri e autisti del pronto intervento sanitario sono coloro i quali hanno pagato le conseguenze più dolorose dell’epidemia. In tutta Italia e in Molise sono stati proprio gli operatori del 118 i più esposti al rischio contagio da Covid-19 e in diversi casi si sono infettati nelle operazioni di soccorso ai pazienti Covid. Tutto questo ha finito col disincentivare la permanenza in un settore giudicato troppo rischioso e per giunta anche poco remunerativo. Se infatti un medico del 118 si ammala di Covid rischia di rimanere senza stipendio. In questa situazione sono venuti al pettine tutti i nodi di un’organizzazione del sistema sanitario territoriale che ha lasciato chiaramenter a desiderare.

La situazione in Molise appare ancor più preoccupante, come evidenziato dal medico Giancarlo Totaro, secondo il quale il 30% dei medici in servizio al 118 è già venuto meno nel corso degli ultimi anni e la situazione è andata peggiorando proprio con l’esplosione della pandemia.

Un servizio indispensabile rischia seriamente di essere cancellato a causa delle spaventose carenze di organici. Eppure in questi mesi da più parti erano stati lanciati segnali di allarme, in relazione alla necessità di assicurare al personale medico e infermieristico del 118 dispositivi di sicurezza idonei e maggiori garanzie contrattuali. Niente di tutto questo è avvenuto e ora a pagarne le conseguenze peggiori saranno, come al solito, i pazienti.

