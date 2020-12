Coronavirus, altri due morti in Molise. Ma i contagi calano: 36 su 658 tamponi

Più incoraggiante, malgrado i nuovi decessi, il bollettino di oggi. Tre i nuovi ricoveri in ospedale

CAMPOBASSO Due morti e 36 contagi, il numero più basso di nuovi casi registrato nelle ultime settimane, dai 658 tamponi processati oggi in Molise. I decessi, che portano a 135 il numero totale di vittime del Covid, quelli di un 90enne di Termoli e di un 93enne di Campodipietra, entrambi ricoverati a Malattie infettive.

I nuovi casi a Agnone (1), Bojano (5), Campobasso (2), Campodipietra (2), Campomarino (2), Ferrazzano (1), Isernia (2), Monacilioni (1), Montagano (1), Montaquila (1), Palata (1), Pozzilli (2), Roccamandolfi (1), San Giuliano del Sannio (1), San Polo Matese (2), Santa Croce di Magliano (1), Termoli (5), Trivento (2), Venafro (3).

Dal bollettino di oggi altri 2 ricoveri in Malattie infettive (1 di Campobasso e 1 di Ferrazzanno) e 1 in Terapia intensiva (1 paziente di Ferrazzano), mentre in 5 sono stati dimessi dal ‘Cardarelli’.

Attualmente sono 66 i posti letto per malati Covid occupati al ‘Cardarelli’, 56 in Malattie infettive e 9 in Terapia intensiva. Ma ci sono anche 5 guariti: di Campobasso, Isernia, Termoli, Ferrazzano e Monteroduni.

Con i casi di oggi il numero totale di malati Covid in Molise è arrivato a 5.286, su 90.383 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia, con il numero degli attualmente positivi pari a 2.774. Il numero dei guariti è arrivato a 2.377, mentre le persone in isolamento sono 3.744.

