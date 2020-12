Campitello, Natale a luci spente. Albergatori con le spalle al muro

Durante le feste camere probabilmente vuote, solo i molisani potranno pranzare nei ristoranti. Gli operatori sono già proiettati al 7 gennaio.

di Maurizio Cavaliere

Le webcam sono impietose: a Campitello Matese piove a dirotto. Piove sulle speranze degli albergatori di salvare il salvabile in un inizio stagione totalmente stravolta rispetto al passato. Alla luce dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio, quello che ferma di fatto i movimenti tra le regioni e pure quelli tra comuni molisani, per i giorni 24 e 25 dicembre e 1° gennaio, gli operatori turistici non hanno alternativa se non quella di tenere aperti i ristoranti a pranzo nei giorni in cui i molisani potranno ancora spostare.

Una situazione senza precedenti nella storia della stazione sciistica matesina che pure di stagioni complicate ne ha vissute diverse. Camere probabilmente vuote a Natale insomma e poco lavoro per i ristoranti, al punto che sarà opportuno valutare se tenerli aperti per pochi giorni, mai di sera, e con flussi che, solo dal Molise, si prevedono scarsi. Peccato perché il meteo annuncia l’arrivo imminente della neve.

Le aspettative non erano alte, vista la decisione nazionale di tenere gli impianti chiusi e stante l’impossibilità di ospitare vacanzieri dalle regioni limitrofe. Mai come quest’anno la voglia degli sciatori e degli amanti della neve di salire sul Matese era tanta. La percezione degli albergatori era chiara: la gente non vuole più restare in casa, tutt’altro, vuole uscire e raggiungere luoghi distanti dalle città. Le prenotazioni sarebbero state tante in tempi normali.

Ma la lotta al Covid non ammette distrazioni, e la stretta del Governo in Molise, come sulle Alpi, è stata fortissima. Governo che non ha lasciato scampo agli albergatori, non ordinando la chiusura delle strutture, ma lasciando che le stesse non avessero di fatto margini per operare. Al danno della chiusura degli impianti e del Covid, si aggiunge la beffa di non poter chiedere il ristoro.

Piove oggi su Campitello e fino al 7 gennaio, neve o non neve, andrà così. Ci si attende, poi, il riscatto, proprio sulla base della voglia di neve e di Matese da parte di molti. Campitello non ha mai sofferto così tanto, perché anche quando durante le vacanze di Natale non è nevicato, gli operatori non sono mai andati in bianco... Alberghi pieni e turisti felici della loro esperienza, nonostante la stazione viva un momento di grave difficoltà.

A proposito, la questione gestione impianti non si sblocca ancora. Sulle ambizioni degli aspiranti gestori incombe il ricorso al Tar Molise del Comune di San Massimo che ha impugnato il bando di Funivie Molise. Il Tribunale si riunirà il 16 dicembre, quel giorno sapremo probabilmente chi sarà a gestire gli impianti, sempre da gennaio, naturalmente, e sempre che il Covid conceda una tregua.

