Isernia, i dubbi di Pastore: polmoniti anomale nell’estate e nell’autunno del 2019

Il primario del Pronto Soccorso del ‘Veneziale’ evidenzia la necessità di non ignorare lo studio dell’istituto dei Tumori di Milano dal quale sono emersi pazienti positivi al Covid già a ottobre dello scorso anno



ISERNIA. “A Isernia, sul finire dell'agosto e nell'autunno del 2019, abbiamo avuto una quantità anomala di polmoniti interstiziali con un notevole grado di letalità per i pazienti anziani. Non riuscivamo a spiegarci questo fenomeno. Anche alcuni di noi del personale, in quel periodo, hanno avuto polmoniti interstiziali bilaterali, che per fortuna si sono risolte”.

Lo ha evidenziato in un post su Facebook il primario del pronto soccorso del ‘Veneziale’ Lucio Pastore, sottolineando la necessità di approfondire lo studio dell’Istituto dei Tumori di Milano, dal quale sono emersi casi di positività al Covid-19 già ad ottobre dello scorso anno.

“La narrazione attuale ed ufficiale, relativa al Covid – scrive Pastore -, ci dice che avrebbe avuto origine in Cina a Wuhan, forse dal mercato o in un laboratorio di ricerca e da lì si sarebbe diffuso in tutto il mondo. Tutto questo sarebbe accaduto verso il gennaio del 2020 con le prime manifestazioni in Europa, ed in particolare in Italia, a febbraio. L'Istituto dei Tumori di Milano ha evidenziato in uno studio sui tumori polmonari, la presenza di polmoniti interstiziali a l'ottobre del 2019. Dall'analisi sierologica di alcuni di questi pazienti è emersa la presenza, allora, di anticorpi contro il Covid. Questo studio è stato quasi del tutto ignorato e poco considerato in quanto contraddiceva la narrazione ufficiale.

Ho notizia che, oltre a Isernia, anche altri pronto soccorso italiani, notarono, in quel periodo lo stesso fenomeno abnorme.Perché ignorare lo studio dell'Istituto dei Tumori di Milano? Semplicemente perché metteva in discussione la narrazione ufficiale sull'origine della pandemia? Questo che significa? Che il sistema di sorveglianza a livello internazionale potrebbe fare acqua.

Del resto Report ha mostrato come il Sistema Italia non avesse un Piano Pandemico aggiornato e che, probabilmente, molti dei disservizi che abbiamo avuto, sono nati proprio da qui e dall'aver smantellato il sistema sanitario pubblico. Allora pongo questo quesito – conclude il primario -: premesso che il Covid esiste, è presente e fa morti, sono proprio vere tutte le narrazioni ufficiali che ci propinano o seguono precise scelte di interessi?”.

