Coronavirus, domenica con un triste bilancio: i morti salgono a sei

I contagi di giornata sono invece 52, con Isernia che ha il più alto numero di casi. Il bollettino aggiornato dall’Asrem

CAMPOBASSO. Sembra frenare il contagio in Molise, ma sul fronte morti la situazione si conferma grave. In questa domenica di dicembre il numero dei decessi raggiunge quota 6.

Cinque casi sono stati già registrati stamani, precisamente quelli del 65enne di Rocchetta a Volturno, dell’86enne di Montenero di Bisaccia, dell’83enne di San Marco la Catola, del 78enne di Larino (tutti ricoverati in Malattie infettive) e del 48enne di Termoli, il più giovane tra i deceduti per Covid in regione, che era ricoverato in Terapia intensiva.

A questo triste elenco si aggiunge una donna di 73 anni originaria di Montecilfone, che – riferisce l’Asrem – era ricoverata anche lei al Cardarelli, in Infettive.

I nuovi casi di positività sono 52, con Isernia che, con i suoi 9 contagi, si conferma il centro più colpito. Gli altri comuni interessati sono: Agnone, Campobasso (3), Castellino del Biferno, Cercepiccola, Cerro a Volturno, Duronia, Fornelli (2), Fossalto (3), Gambatesa, Guardialfiera (2), Larino, Longano, Macchiagodena (3), Montaquila (2), Monteroduni, Petacciato (2), Pozzilli (2), Roccamandolfi, Rotello, San Martino in Pensilis, Termoli (7), Trivento (2), Venafro (2).

Gli attualmente positivi in Molise sono 2.820, i ricoveri totali 61, i soggetti in isolamento 3.100.

