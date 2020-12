Contagi in aumento, a Trivento tutte le scuole chiuse fino a Natale

Nel pomeriggio è arrivata l'Ordinanza del sindaco Pasquale Corallo

Scuole chiuse, anche quelle dell’infanzia, a Trivento fino al termine delle vacanze invernali. Lo ha disposto oggi pomeriggio il sindaco Pasquale Corallo preoccupato per il continuo aumento in paese di casi di positività al Covid. La situazione di emergenza sanitaria che coinvolge Trivento, in particolare negli istituti scolastici, era già stata oggetto di provvedimenti di chiusura, ma non per tutti gli istituti, nel mese scorso.

“Riteniamo necessario - si legge nell’Ordinanza - adottare misure in grado di ridurre il possibile rischio di incremento del contagio anche al fine di non vanificare le azioni fino a oggi poste in essere per ripristinare le condizioni sanitarie e sociali nel territorio comunale”.

Al fine di prevenire il rischio di diffusione ulteriore del Covid in paese, vengono pertanto chiusi dal 9 al 22 dicembre compreso: l'edificio scolastico comunale 'E. Ciafardini' ospitante la scuola primaria (già chiuso in seguito al contagio di alcuni bambini) e infanzia di Montagna, l'edificio scolastico in via Acquasantianni ospitante la scuola dell'infanzia di Trivento e l’edificio scolastico ospitante la scuola secondaria di primo grado.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!