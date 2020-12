Coronavirus, in calo i contagi: 43 casi su 663 tamponi. Ma i morti sono 4

Tra i decessi una donna di soli 50 anni di Scapoli, che non figura nel bollettino, perché è morta in Abruzzo. Record di guariti, oggi 272

CAMPOBASSO. Quattro morti e 43 contagi da Covid-19, dai 633 tamponi processati nella giornata di oggi. I decessi, che portano a 144 il totale delle vittime, quelli di una donna di 65 anni di Montefalcone del Sannio e di una donna di 77 anni di Montorio nei Frentani, ricoverate in Malattia infettiva, mentre è morta nella casa di riposo di Sessano una donna di 88 anni di Vernasca. Non è inserita nel bollettino la 50enne di Scapoli, operatrice della casa di riposo del paese, morta in un ospedale della provincia di Teramo.

I 43 contagi così suddivisi: 1 a Agnone, 6 a Campobasso, 6 a Campomarino, 1 a Frosolone, 1 a Gambatesa, 1 a Gildone, 1 a Guardialfiera, 1 a Isernia, 2 a Larino, 1 a Montenero di Bisaccia, 1 a Petrella Tifernina, 1 a Ripabottoni, 1 a San Biase, 1 a San Giacomo degli Schiavoni, 3 a San Martino in Pensilis, 1 a San Severo, 1 a Santa Croce di Magliano, 1 a Serracapriola, 1 a Sessano del Molise, 1 a Tavenna, 9 a Termoli, 1 a Vastogirardi.

Scendono dunque i nuovi casi, ma scendono anche i tamponi. Positiva è poi la notizia del miglioramento delle condizioni di un paziente, spostato da Terapia intensiva a Malattie infettive e della dimissione di un altro malato Covid. Attualmente sono 58 i posti letto per malati Covid occupati al ‘Cardarelli’, 50 in Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva.

E’ invece molto positiva la notizia che ci sono altri 272 guariti, di cui 28 a Campobasso, 47 a Isernia, 4 a Larino, 7 a Bojano, 19 a Montaquila, 8 a Montenero di Bisaccia e Oratino, 12 a San Martino in Pensilis, 22 a Termoli e 14 a Venafro.

Con i casi di oggi il numero totale di malati Covid in Molise è arrivato a 5.381, su 91.916 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia, mentre il numero degli attualmente positivi è pari a 2.588. Il numero dei guariti è arrivato a 2.649, mentre le persone in isolamento sono 3.053.

