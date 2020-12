Toma chiude le scuole, ma i sindaci le riaprono. Didattica in presenza in tanti comuni

Sulla base della deroga contenuta nell’ordinanza del presidente della Regione

ISERNIA. Il governatore Donato Toma chiude le scuole in Molise per ridurre la circolazione del Covid ma i sindaci, a cui è stata facoltà di disporre la didattica in presenza per le primarie, le riaprono.

A emettere l’ordinanza che dispone l’apertura delle scuole elementari e dell’infanzia il sindaco di Capracotta Candido Paglione, che si è avvalso della deroga.

Scuola primaria aperta anche a Filignano, su disposizione del sindaco Federica Cocozza, stessa cosa hanno fatto la prima cittadina di Castelpetroso Michela Tamburri, il sindaco di Frosolone Felice Ianiro e quello di Carpinone Pasquale Colitti. Provvedimento analogo è stato adottato anche dal sindaco di Macchiagodena Felice Ciccone.

