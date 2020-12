Ciak si impara, in 4 scuole di Termoli film e laboratori per capire il cinema

Domani, mercoledì 9 dicembre alle 15, in remoto, la conferenza stampa di presentazione

La didattica del cinema e le buone pratiche educative sono alla base di un interessante progetto che, attraverso la rete di scuole e associazioni On Movie, vedrà protagonisti i ragazzi di alcuni istituti scolastici termolesi. I ragazzi entreranno nel mondo del cinema, guardando film e approfondendo le tematiche sviluppate attraverso i lavoratori previsti.

‘Ciak si impara’ questo il titolo dell’iniziativa, sarà presentato domani pomeriggio alle 15 in remoto, collegandosi alla piattaforma zoom, questo il link https://zoom.us/j/95218745070

Interverranno il professor Francesco Paolo Marra, Dirigente scolastico dell’Ic ‘Maria Brigida’, capofila dell’istituto, i dirigenti scolastici delle scuole facenti parte della rete On Movie: Luana Occhionero, professoressa dell’Istituto Comprensivo Difesa Grande, la professoressa Concetta Rita Niro dell’Istituto ‘Alfano’ di Termoli e il professor Stefano Giuliani del Liceo Artistico ‘Benito Jacovitti’.

Con loro collegati anche Tina De Michele, presidente della Consulta delle disabilità, che illustrerà finalità e obiettivi del progetto, Maria Grazia D’Onofrio, docente di Sostegno dell’Istituto Comprensivo “Maria Brigida” che interverrà per definire il modello didattico previsto e i moduli del progetto, Federico Pommier Vincelli, presidente dell’associazione Molisecinema, per presentare le attività di formazione destinate a docenti e alunni e Adriana Viotti, presidente dell’associazione APSI Molise, per contribuire a rendere la scuola un ambiente di crescita cognitiva e di sviluppo dell’emotività.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!