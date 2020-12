Covid, è già corsa all'esodo di Natale: biglietti dei treni verso Termoli in esaurimento

Lo stop agli spostamenti fra regioni in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio sta anticipando il rientro di studenti e lavoratori dalle regioni del Nord. Il governatore Toma è corso ai ripari con l’ordinanza che impone l’obbligo per tutti coloro che rientrano in Molise, di sottoporsi a tampone per evitare la quarantena di 10 giorni

TERMOLI. È cominciata da giorni la corsa alla ricerca di un posto libero a bordo di treni diretti verso sud per le festività natalizie, prima che scattino le misure previste dall'ultimo Dpcm firmato dal premier, Giuseppe Conte. E dunque lo stop agli spostamenti fra regioni in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Sul sito di Trenitalia, per esempio, acquistare un biglietto per salire su alcuni convogli in partenza dalle città del nord e diretti a Termoli, è diventato molto complicato. Anche perché i posti in vendita sono ridotti del 50 per cento rispetto alla capienza dei treni, in modo da assicurare il distanziamento a bordo. Questo comporta anche una lievitazione inevitabile del costo dei biglietti, come denunciato dalle associazioni consumatori, tra cui il Codacons che ha minacciato ricorso all’Antitrust.

Nel frattempo l’ultima ordinanza regionale impone a tutti coloro che torneranno in Molise per le festività natalizie, l’obbligo di segnalarsi al proprio medico di famiglia e la quarantena precauzionale per 10 giorni. Non ci si potrà spostare da casa e si dovrà rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza, mentre in caso di comparsa di sintomi, si dovrà dare immediata comunicazione all’Asrem.

Potrà evitare la quarantena solo chi si sottoporrà al tampone, anche antigenico, e avrà esito negativo. Mentre, in capo ai gestori del servizio di trasporto pubblico c’è l’obbligo di segnalare all’Asrem coloro che abbiano fatto rientro da fuori regione utilizzando tali mezzi.