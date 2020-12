Da Toma nuovo affondo a Giustini: "Persi mesi preziosi a causa sua". E sui vaccini: "Schiero la Protezione Civile"

Il vertice di Palazzo Vitale, in una intervista rilasciata al quotidiano "Il Giornale", è tornato ad attaccare governo e commissario ad acta in relazione alla programmazione del piano ospedaliero contro l'emergenza sanitaria. E sui vaccini anti-covid ha annunciato: "Metterò a disposizione la Protezione Civile"

CAMPOBASSO. Il governatore Toma nell'intervista rilasciata oggi a ilGiornale.it, ha sottolineato tutti gli aspetti negativi riscontrati nei dialoghi con il governo in questi mesi di emergenza. Momenti importanti che, stando al suo giudizio, sono stati sprecati per concentrarsi su "falsi obiettivi" piuttosto che sulle vere problematiche.

Il governatore è tornato innanzitutto sulla sua mancata nomina a commissario ad acta, lanciando frecciate contro il Ministero della Salute e il commissario Giustini.

"In Molise - ha dichiarato Toma – il commissariamento non ha prodotto risultati” ma ritardi che avrebbero condizionato la gestione dell’emergenza. “Il primo piano Covid del commissario di governo è stato bocciato dal governo stesso... Io – ha spiegato Toma - avrei da giugno messo in piedi ogni misura per aumentare i posti in terapia intensiva. E invece abbiamo perso mesi preziosi".

Altre crtiche all'operato del governo Conte, il numero uno di Palazzo Vitale le ha riservate in relazione ai divieti di spostamento tra comuni nei giorni de festa: "Che senso ha non poter andare da un piccolo Comune a un altro nel mio Molise, magari confinanti, e invece poter fare decine di chilometri nelle grandi città, che hanno anche una enorme densità abitativa? È un non senso” ha tuonato Toma.

Un riferimento anche alla questione vaccini. " Spero – ha concluso Toma - che dopo il piano Covid in ritardo e il piano di vaccinazione anti-influenza mai partito davvero, a Roma abbiano imparato la lezione. Per quanto di mia competenza, metterò a disposizione la Protezione civile per avere una vaccinazione di massa nel minor tempo possibile".

