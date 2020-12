Vaccini antinfluenzali, non ci siamo: in Molise mancano ancora 40mila dosi

La denuncia arriva dai medici di base e dai pediatri: a dispetto dei numeri annunciati, la copertura sarebbe ancora lontana dall’obiettivo preposto di 100mila somministrazioni. Il sindacato Fimmg denuncia: ci sono aree dove il farmaco ancora non è arrivato. E la consigliera regionale Calenda chiede spiegazioni al direttore Asrem Florenzano

CAMPOBASSO/ISERNIA. Non si placa la questione vaccini antinfluenzali in Molise. Da diverse segnalazioni risulterebbe infatti come in provincia di Isernia il farmaco sia arrivato solo parzialmente ai medici e ai pediatri del territorio, con percentuali che variano tra il 50% e il 60% rispetto all’obiettivo di copertura finale (100mila persone, NdR) che ci si era prefissati.

Le dosi di vaccino sarebbero giunte solo parzialmente negli ambulatori. In alcuni casi le consegne sarebbero state completate, in altri solo per metà, in altri ancora per nulla. Ad oggi ci sono ancora medici sul territorio che non possono somministrare il farmaco ai propri pazienti perché, di fatto, ne sono sprovvisti. La situazione sarebbe più grave in provincia di Isernia rispetto che a quella di Campobasso. Il problema potrebbe ripercuotersi sull'efficacia della campagna vaccinale.

Per prevenire il picco dell'influenza e offrire una copertura che funzioni, infatti, la somministrazione delle dosi dovrebbe essere completata attorno alla metà di dicembre. Obiettivo che, con questi ritmi, potrebbe essere molto difficile, praticamente impossibile raggiungere.

Fortissime lamentele non solo da parte dei cittadini aventi diritto, ma anche dagli stessi medici che alzano la voce contro il disservizio provocato dalla Regione. Chiedendo, prima di ogni altra cosa, informazioni chiare e precise. A confermare la situazione è Antonio Tartaglione, segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia del Molise. Che a telefono con isNews sottolinea come, dopo la lettera aperta da lui stesso inviata ai giornali a fine novembre, la situazione si fosse smossa. Il governatore Donato Toma, pochi giorni dopo quella denuncia, annunciò infatti l’arrivo di altre 9mila dosi. “Sono 63mila i vaccini contro l'influenza distribuiti in Molise – aveva affermato Toma - altri 9mila sono appena arrivati e sono in distribuzione". A questi, aveva aggiunto ancora il presidente della Regione, devono aggiungersi “15mila vaccini prestati dalla Campania, per i quali siamo in attesa di consegna e 10mila richiesti dalla Protezione civile".

Numeri che però, per ora, sembra non siano ancora andati a regime. “La Campania non riesce a soddisfare i propri numeri, come potrebbe inviare delle dosi al Molise? Anche tramite la catena umanitaria della Protezione civile, mi sembra poco realistico”, commenta Tartaglione. “Colleghi di altre regioni mi riferiscono che, una volta esaurite le dosi, la campagna di vaccinazioni da loro è semplicemente terminata, in maniera trasparente. Non chiediamo tanto che si rispetti l’obiettivo prefissato delle famose 100mila persone coperte, ma quantomeno che ci sia la stessa chiarezza nelle informazioni che ci vengono date, per rispetto nostro e dei pazienti”, chiosa il segretario regionale.

Anche la vicepresidente del consiglio regionale Filomena Calenda sottolinea di aver ricevuto numerose segnalazioni, denunciando numeri anche più alti e ‘battendo i pugni’ per chiedere chiarimenti. “Siamo ormai arrivati a metà dicembre e oltre 60mila molisani sono ancora in attesa di ricevere il vaccino antinfluenzale” spiega Calenda. Che, proprio per capire lo stato dell’arte della campagna vaccinale 2020-2021, ha ritenuto opportuno indirizzare una nota al direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. “Ritengo necessario - scrive Calenda – comprendere se in una previsione imminente siano in arrivo le dosi in un quantitativo utile e sufficiente a vaccinare coloro i quali hanno maggiori necessità di tutelarsi dalle complicanze di un’influenza stagionale”.

